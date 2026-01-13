Hvem er Álvaro Arbeloa, Real Madrids nye manager som erstatter Xabi Alonso?

HQ

Real Madrids plutselige kunngjøring av Xabi Alonsos avgang, etter 3-2-tapet for Barcelona i den spanske supercupen, ble fulgt av kunngjøringen av Álvaro Arbeloa som ny hovedtrener for førstelaget. "Real Madrid C. F. ønsker å kunngjøre at Álvaro Arbeloa blir ny førstelagstrener", sa klubben i en uttalelse, uten å gi noen indikasjon på hvor lenge han er tiltenkt å bli.

Álvaro Arbeloa kom til Real Madrid i en alder av 18 år, i 2001. Han gikk gjennom alle ungdomslagene til Los Blancos, inkludert reservelaget Real Madrid Castilla, men fortsatte karrieren i Deportivo la Coruña. Han kom til Liverpool i januar 2007, den gang under ledelse av en annen Real Madrid-veteran, Rafa Benítez.

Han ble ikke lenge der, da Real Madrid kjøpte ham tilbake i 2009, og spilte der frem til 2015/16-sesongen, hvor han vant Champions League under Zidane. Deretter spilte han sin siste sesong i West Ham United. Med Madrid vant han blant annet LaLiga 2011/12, to spanske cupmesterskap og to Champions League-titler, i 2014 og 2016. Han vant også VM 2010 og UEFA Euro 2008 og 2012 i løpet av sine 56 kamper for Spania mellom 2008 og 2013.

Som trener har Arbeloa kun jobbet i Real Madrid, og han startet med U-14 A i sesongen 2020-2021, deretter U-16 i sesongen 2021-2022 og U-19 fra 2022 til 2025. Han har vunnet mange titler med ungdomslagene, inkludert trippelen i sesongen 2022-2023 (ligaen, Copa del Rey og Champions Cup) med U-19-laget.

Álvaro Arbeloa, hovedtrener for Real Madrid, men ingen vet hvor lenge.

I mai 2025 ble han forfremmet til Real Madrid B (Real Madrid Castilla), men har forlatt laget for å bli med på hovedlaget fra 12. januar. Hans første kamp blir en åttendedelsfinale mot Albacete onsdag 14. januar.

Ifølge fagmediet AS er Real Madrid-president Florentino Pérez glad i Álvaro Arbeloa og har alltid stått på klubbens side i institusjonelle spørsmål. Han sies å være en veldig intervensjonistisk trener under kampene. Og til tross for sin unge alder, 42 år, to år mindre enn Alonso, har han god erfaring som trener ... men aldri på et "storlag" før.

Tror du Arbeloa vil vare mer enn ett år i Real Madrid?