Hvem er de 14 hemmelige karakterene i Mario Tennis Fever?

Mario Tennis Fever ble annonsert under Nintendo Direct-showet i september og som en del av fjorårets Super Mario Bros. 40th Anniversary nods, og ble avduket for Nintendo Switch 2 med en helt ny Adventure Mode, et par ekstra tennisbevegelser, og enda viktigere, de spillendrende Fever Rackets, som spillerne vil parre med opptil 38 (!) spillbare karakterer.

Og det er nettopp det faktum Nintendo har brukt denne uken til å oppdatere alles minne om at dette spillet slippes om en knapp måned, den 12. februar. Selv om det ikke er noen nye detaljer i seg selv, og med de absolutt rundt hjørnet (sammen med forhåndsvisninger, håper vi!), Spekulerer fansen allerede om hvem som vil være karakterene som fullfører den mest overfylte listen noensinne i Camelots serie.

Nedenfor kan du se de 24 karakterene som ble bekreftet i den opprinnelige traileren (også nedenfor). Men hvem er de 14 karakterene som mangler? En utdannet gjetning vil inkludere vanlige mistenkte som Mario Tennis Aces 'Dry Bones og Dry Bowser, mens andre, villere spill vil dreie seg om Donkey Kong Bananza og dens elskede Young Pauline eller * den tilbakevendende skurken *, i tillegg til obligatorisk Diddy Kong. Det virker imidlertid som om dette spillet har en sterk Super Mario Bros. Wonder-vri, så bortsett fra den snakkende blomsten som forteller om turneringskampene og den uunngåelige Bowser Jr, kan vi godt se noen av karakterene og skurkene fylle ut valgskjermen. Hvem ønsker/forventer du å se?



Baby Luigi

Baby Mario

Baby Peach

Baby Waluigi

Baby Wario

Birdo

Blooper

Boo

Bowser

Chain Chomp

Daisy

Donkey Kong

Luigi

Luma

Mario

Pauline

Peach

Petey Piranha

Rosalina

Shy Guy

Spike

Toadette

Waluigi

Yoshi

