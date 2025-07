Hvem er Hugo Ekitike, Liverpools nye spiss til 79 millioner pund?

HQ

Liverpool nærmer seg sin fjerde signering denne sommeren. Etter å ha vunnet Premier League er de røde på en utgiftsreise som vil nå £250 millioner (€288 millioner) når signeringen av Hugo Ekitike er fullført. Den 23 år gamle franske spissen kommer fra Eintracht Frankfurt i en avtale verdt £79 millioner, £69 millioner i grunnpris og £10 millioner i tillegg.

Som BBC melder, vil Hugo Ekitike ankomme Storbritannia på tirsdag, og vil denne uken bli annonsert som ny Liverpool-spiller. Ekitike, som startet sin profesjonelle karriere i Reims, har også spilt for Paris Saint-Germain, og har vært innkalt til Frankrikes U20- og U21-landslag. Forrige sesong i Bundesliga scoret han 15 mål på 33 kamper, 22 mål i løpet av hele sesongen, og bidro til at laget endte på tredjeplass. Gode tall som har tiltrukket seg Liverpool, som vil signere den unge spilleren for de neste seks årene.

Han blir ikke den dyreste signeringen for Liverpool, da de røde også signerte Florian Wirtz fra Bayer Leverkusen for 116 millioner pund.

Seks nye spillere vil slutte seg til Liverpool neste år: Wirtz, Jeremie Frimpong også fra Leverkusen, Milos Kerkez fra Bournemouth, Giorgi Mamardashvili fra Valencia, Armin Pecsi fra Puskas Akademia, og Freddie Woodman som en fri overgang, tidligere fra Preston North End.