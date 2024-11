Hvem er Jake Paul, youtuberen som ble bokser, og vil han bli knust av Mike Tyson?

HQ

Mike Tyson, som regnes som en av de tøffeste og farligste bokserne noensinne og ubestridt tungvektsmester, er tilbake i ringen 19 år etter sin siste offisielle kamp... for å bokse mot Jake Paul, en youtuber.

Boksekampen mellom Paul og Tyson, som er organisert av Netflix, har vakt stor oppmerksomhet, men også uforståelse. Aldersforskjellen er enorm, Paul er 27 år og Tyson er 58, og selv om han er pensjonist, har han trent mye til kampen. Har Paul gått fra vettet?

Ja, selv om Jake Paul (født 1997) er bedre kjent fra YouTube, er han ingen nybegynner og har bokset profesjonelt i nesten fem år nå. Paul ble først kjent i det nedlagte sosiale nettverket Vine, før han åpnet YouTube-kanalen sin i 2014.

På grunn av sin popularitet ble han hyret av Disney til Disney Channel-serien Bizaardvark. Han fikk sparken etter én sesong ... på grunn av sin upopularitet: En nyhetsrapport siterte naboene hans klager på støyen hans fester og sprell genererte.

Han var omgitt av kontrovers overalt, akkurat som sin eldre bror Logan Paul. Singelen "It's Everyday Bro" fra 2017 ble en av de mest mislikte YouTube-videoene noensinne. Det hindret dem ikke i å bli to av de rikeste internettpersonlighetene noensinne.

Jake Pauls boksekarriere er overraskende god

Mens Logan Paul begynte med wrestling, startet Jake Paul en boksekarriere. I 2018 debuterte han i boksing mot en annen youtuber, og vant på teknisk knockout. Hans første profesjonelle kamp var i januar 2020. Han begynte å kjempe mot tidligere boksere eller UFC-krigere, men rivalene hans ble mer og mer profesjonelle.

I en kamp mot proffbokseren Andre August i 2023 hevdet han at "så langt har hele boksekarrieren min vært på PPV (pay-per-view), men nå handler det om mer enn business. Nå vil jeg bygge min erfaring i ringen."

Logans statistikk er imponerende: 11 offisielle kamper, 7 seire på knockout og kun ett tap via delt avgjørelse mot proffbokseren Tommy Fury. Vil han være en match for Mike Tyson? Vi må vente og se: kampen sendes fredag 15. november (allerede lørdag morgen etter europeisk tid) og vil bli strømmet direkte av Netflix over hele verden.