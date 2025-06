Hvem er Roony Bardghji, svensk spiller fra København som er i ferd med å signere for FC Barcelona

HQ

FC Barcelona jobber med årets prioriterte signering, Nico Williams fra Athletic Club. Spilleren har bekreftet sitt ønske om å gå til den katalanske klubben og spille sammen med sin venn Lamine Yamal, men i mellomtiden gjør FC Barcelona noen strategiske grep, blant annet ved å henvende seg til en spiller ingen hadde på radaren, ettersom han spiller ganske langt fra ligaene i Sør-Europa.

Vi snakker om Roony Bardghji, en 20 år gammel svensk høyrekant, som for tiden spiller i F.C. København. Flere kilder, deriblant Fabrizio Romano, snakker om en muntlig avtale for spilleren, som vil fungere som Lamine Yamals erstatter. Med tanke på tenåringens stjernestatus vet Bardghji at han kommer til å sitte på benken, men det er et viktig skritt fremover for spilleren, som erklærte seg selv som Barça-fan, noe som gjorde valget enkelt for ham, selv om andre klubber som Chelsea, Real Madrid og Manchester City også var interessert i det unge talentet.

Bardghji, som er født i Kuwait i november 2005 av syriske spillere, spiller også for Sveriges U21-landslag. Han pådro seg en alvorlig skade i mai 2024, noe som forpurret Barças planer om å signere ham i fjor, men har siden blitt helt frisk etter 334 dagers fravær.