FC Barcelona anser nå Nico Williams som "topprioritet", en forhåndsavtale ville vært gjort allerede

HQ

FC Barcelona jobber med en profilert signering til sommeren. Alle vet at Luis Díaz, den colombianske kantspilleren fra Liverpool, er favoritten til Deco, sportsdirektør i Barcelona. De siste dagene har imidlertid Nico Williams fra Athletic Bilbao igjen blitt et alternativ. I fjor ble han sett på som en "fan cast" på grunn av sitt vennskap med Lamine Yamal på det spanske landslaget og sin unge alder, men Barça-president Joan Laporta forkastet spilleren, da Nico hadde valgt å avslå Barças tilbud og bli i Athletic. I flere måneder virket det som om alternativet hadde kommet og gått.

Men nå som nye tilbud begynner å dukke opp for den ettertraktede spilleren, inkludert samtaler med Arsenal og Bayern München, sies det at FC Barcelona igjen jobber aktivt for å hente Nico Williams, vel vitende om at dette kan være deres siste sjanse til å gjøre det, selv om det vil være en utfordring for Hansi Flick å gjøre plass til Nico i tillegg til Raphinha.

I dag skriver Santi Aouna fra FootMercato at Barça har kommet frem til en forhåndsavtale med Nico Williams, med en kontrakt som gjelder frem til juni 2031, og med en lønn på 12 millioner euro brutto per sesong. Det kommer timer etter at Fabrizio Romando også meldte at Barcelona hadde bestemt seg for å gjøre Williams til "en total prioritet", selv om de måtte forhandle med Athletics utkjøpsklausul på 58 millioner euro.

Tidligere har Athletic Club vært svært kritiske til Barças brudd på Financial Fair Play-reglene i forbindelse med Dani Olmo og Pau Víctor, og det er fortsatt tvil om Barcelona vil være fri fra disse bekymringene neste sesong, i påvente av salget av VIP-seter fra Spotify Camp Nou.