"Hvem liker Brest?"-viral CBS-video blir lagt merke til av fransk klubb, som sender en gave som svar

Stade Brestois 29, bedre kjent som Brest, har blitt kalt "underdogen" i fransk fotball i det siste: De endte på tredjeplass i Ligue 1 i fjor og fikk en billett til årets Champions League, deres første europeiske turnering noensinne, der de sikret seg kvalifisering til utslagsfasen ved å vinne fire kamper.

Det er en stor suksess for dette laget fra Bretagne, som stort sett er ukjent utenfor Frankrike (deres eneste trofé er en Ligue 2-tittel i 1981, de ligger for øyeblikket på niendeplass i Ligue 1), men som likevel har blitt en viral hit for fotballfans i USA, seerne av det amerikanske CBS-programmet Golazo. Der har den enkle eksistensen av en klubb ved navn "Brest" (oppkalt etter byen i Vest-Frankrike) utløst en løpende vits i det muntre programmet, der programlederne Micah Richards, Thierry Henry, Jamie Carragher og Kate Abdo har laget ordspill om klubben.

Det kanskje morsomste øyeblikket skjedde 26. november 2024, da crewet gikk helt amok: "Hvem her liker Brest?" spurte Abdo sine mannlige kolleger. "Jeg liker formen på dem", sa Carragher. "Ville du betalt for å se på dem?", spurte hun. "Det har jeg", sa Carragher, noe som fikk programlederne til å bryte ut i latter. "Du trenger ikke å være stor, du kan være liten og konkurrere", la Henry til.

Videoen, der den tidligere Manchester City-spilleren Micah Richards ble "utestengt" for å ha opptrådt uprofesjonelt, gikk raskt viralt i USA, og dukket i det siste opp igjen på Instagram og TikTok. Akkurat i tide, for Stade Brestois bestemte seg for å bli med på memeet, og sendte klubben et håndskrevet brev der de takket dem "for deres oppmerksomhet rundt Brests opptreden", og ga Richards en spesialtilpasset t-skjorte med påskriften 'Brest Lover'".