Ni lag og bare seks plasser: Det er alt eller ingenting for disse klubbene i Champions League

Champions Leagues ligafase avsluttes neste uke, onsdag 29. januar. Av de 36 lagene er det bare to som med sikkerhet vet at de går direkte videre til åttendedelsfinalene: Liverpool og FC Barcelona (21 og 18 poeng).

Ni lag er også bekreftet eliminert, uansett hva som skjer neste uke, lag med 5 poeng eller mindre: Bologna, Crvena Zvezda, Girona, Leipzig, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Praha, Sturm Graz og Young Boys.

Det er også 16 lag som har mulighet til å kvalifisere seg til enten åttedelsfinalene eller utslagsrundene: de med mellom 12-16 poeng, som ligger mellom 3. laget Arsenal (16 poeng) og 18. laget Celtic (12 poeng).

Det er en liste som inkluderer lag som Inter Milan, AC Milan, Atleti, Atalanta, Leverkusen, Bayern München, Juventus og Real Madrid. Lagene vil forsøke å vinne for å maksimere sjansene sine til å ta en av de seks ledige plassene mellom 3-8, og for å forsøke å ende på 16. plass eller bedre, slik at de kan spille returkampen i playoff på hjemmebane og få en (teoretisk) gunstigere parstilling.

Ni lag som kjemper om seks plasser: henger i en tynn tråd

Av de 36 lagene vet 27 allerede med sikkerhet om de vil overleve i konkurransen i minst to kamper til eller ikke. Det er imidlertid fortsatt ni lag som henger i en tynn tråd: lag mellom 19 og 27, mellom 11 og 7 poeng, som fortsatt ikke vet om neste onsdag blir deres siste dag i Champions League denne sesongen.

19. PSV Eindhoven: 11 poeng

20. Club Brugge: 11 poeng

21. Benfica: 10 poeng 10 poeng

22. Paris Saint-Germain 10 poeng

23. Sporting Lisboa: 10 poeng

24. Stuttgart: 10 poeng

----Elimination----

25. Manchester City: 8 poeng

26. Dinamo Zagreb: 8 poeng

27. Shakhtar Donetsk: 7 poeng

Seks plasser igjen for å sikre seg en plass i neste fase, men ni kandidater. Det er en kamp om disse, inkludert to som virker malplasserte: PSG og Manchester City. PSG vant en avgjørende kamp over City i går, men Guardiolas skjebne ligger fortsatt i spillernes hender.

Alle de ni lagene er tvunget til å vinne. Men noen spiller innbyrdes, noe som betyr at noen av kampene kommer til å bli knallharde...

Kamper å holde øye med onsdag 29. januar:



Juventus mot Benfica



Manchester Cty mot Club Brugge



Dinamo Zagreb mot AC Milan



PSV Eindhoven mot Liverpool



Stuttgart mot Paris Saint-Germain



Sporting Lisboa mot Bologna



Borussia Dortmund mot Sjakhtar Donetsk