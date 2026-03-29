Hver episode av SNL UK koster angivelig rundt 2 millioner pund å lage

Hvorvidt Saturday Night Live vil bli en suksess i Storbritannia er fortsatt uvisst, ettersom størstedelen av den første sesongens åtte episoder ennå ikke har debutert. Det vi vet, er at hvis den til slutt smuldrer opp og flopper, vil det ikke være fordi den ikke var godt nok finansiert.

HQ

En ny rapport fra Variety hevder at hver episode av SNL UK har et enormt budsjett på rundt 2 millioner pund, noe som gir en første sesong som vil koste Sky rundt 16 millioner pund. Det er litt av en investering for en komiserie.

Denne megaprisen tar hensyn til det faktum at serien eksklusivt har kjøpt det største studioet i Londons Television Centre for den åtte episoder lange sesongen, stedet som ellers er vertskap for The Graham Norton Show, som har pause frem til høsten nå.

Det skal sies at sammenlignet med SNL i USA er budsjettet fortsatt betydelig mindre (hver episode av det amerikanske showet hevdes å koste rundt tre millioner pund), men sammenlignet med hva briter er vant til når det gjelder investeringer i komiske sketsjshow, er SNL UKs budsjett en mastodont som svært, svært få kan og noen gang har matchet.

Hva er dine tanker om SNL UK så langt?