Hver normale kaktus i Forza Horizon 5 prydes av 40 000 pigger

Å påstå at det som ble vist frem i går av Playground Games kommende femmer ser ut til å bli verdens peneste racingspill gjennom alle tider er ingen overdrivelse. Forza Horizon 5 så helt enkelt utrolig lekkert ut med en gigantisk verden proppet med variasjon, ray tracing overalt, sinnsykt fin modellering og strålende lyssetting/teksturering. Under en demonstrasjon på Twitch i dag fortalte utviklerne litt om hvorfor de valgte Mexico i denne omgang ("Det er som en verden i seg selv, med utrolig variert vegetasjon og terreng"), hvorfor de har valgt å gjøre det til enda mer til et "partyspill" ("grunnideen har jo alltid vært å ha upretensiøs moro med andre spillere") og hvordan de har jobbet med de fotorealistiske megateksturene som verden er dekket av ("vi har en gjeng med fem meget talentfulle fotografer som har tatt bilder over hele Mexico, bilder vi så har importert til vår spillmotor og brukt som teksturer"). De fortalte også at en normalstor kaktus i spillet kommer til å være dekket av 40 000 individuelle pigger, blant annet. Og med tanke på at Mexico huser rundt 800 millioner kaktuser, blir det mange pigger. Imponerende, så klart, og litt bisart.