Hvis AI prøvde å lage et nytt Grand Theft Auto, ville det ikke lage "noe bra", sier Take-Two-sjef

AI ser ut til å gripe inn i alle kunstformer, og det er mange meninger om hvorvidt den kommer til å redde eller ødelegge spillbransjen. Strauss Zelnick, Take-Twos administrerende direktør og en av de eneste mennene som snakker om Grand Theft Auto VI som faktisk har sett det, virker ikke overbevist av AI ennå.

På spørsmål fra CNBC om AI kan brukes til å lage et nytt Grand Theft Auto, sa Zelnick at teknologien ikke ville gjøre noe bra. "La oss si at det ikke var noen begrensninger [på AI]. Kunne vi trykke på en knapp i morgen og lage en ekvivalent til Grand Theft Auto-markedsføringsplanen?" sa han. "Svaret er nei. For det første kan du ikke gjøre det ennå, og for det andre er jeg av den oppfatning at du ikke ville ende opp med noe særlig bra. Du ender opp med noe ganske avledet."

Zelnicks poeng er at AI er "bakoverskuende", og derfor ikke kan skape noe som føles helt nytt, fordi den jobber med prediktive modeller. "Det er mange, mange, mange ting i livet som er forutsigbare basert på data", sier han. "Alt som involverer bakoverskuende databehandling, er det veldig bra for, og det gjelder for mange ting. Det vi gjør hos Take-Two, alt som ikke er knyttet til det, kommer den til å være veldig, veldig dårlig til."

Take-Two har gitt Rockstar god tid til å jobbe med Grand Theft Auto VI og gjøre det til noe som forhåpentligvis vil slå benene vekk under oss når det slippes. Zelnick mener at den kreative kontrollen ser ut til å gi noe som AI aldri kan gi.

Er du enig i Zelnicks syn på AI?