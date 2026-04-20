Hvis du deltok på San Diego Comic-Con Málaga 2025, har du fortrinnsrett til billetter til 2026-arrangementet

HQ

En av de viktigste kulturbegivenhetene i Spania i fjor var at Spania for første gang i historien og i Europa ble vertsby for en utgave av San Diego Comic-Con, som fant sted i Málaga fra 25. til 28. september 2025. En første utgave som, som ofte er tilfellet med arrangementer av denne størrelsen, omfanget og kompleksiteten, var full av uforglemmelige øyeblikk med stjerner fra film, videospill, animasjon, tegneserier og mer, men som også hadde sine mørke øyeblikk som ødela opplevelsen for mange av deltakerne. Vi diskuterte disse høydepunktene og nedturene den gangen, og det ser ut til at arrangørene har tatt dem til etterretning for å gjøre endringer fra det øyeblikket løpet for San Diego Comic-Con 2026 begynner.

Og det første skrittet har allerede blitt kunngjort, bare forrige helg. SDCCM 2026 ønsker å takke deltakerne på den første utgaven for deres støtte og belønne dem med prioritert tilgang til forhåndssalget av billetter til årets utgave, før det åpnes for allmennheten, som vil finne sted fra 1. til 4. oktober 2026.

Slik får du prioritert tilgang til forhåndssalget av billetter til SDCCM 2026

La dette fungere som en guide til hvordan du kjøper billetter til årets messe. For det første datoen. Torsdag 23. april starter forhåndssalget for deltakere på SDCCM 2025 kl. 10:00 norsk tid. For det andre må alle som ønsker å benytte seg av denne muligheten, ha registrerings-ID-en sin for 2025-utgaven tilgjengelig (sjekk fjorårets e-post; du finner den der).

Med disse to tingene er alt du trenger å gjøre å gå til Ticketmaster den dagen og på det tidspunktet (viktig: for å spare tid, sørg for at du allerede har en aktiv konto på plattformen) og bruk den samme e-postadressen som du brukte i fjor for å sikre deg billetten til 2026.

Pris for forhåndssalget til San Diego Comic-Con Málaga 2026

For øyeblikket er vi ikke sikre på om denne prisen vil forbli den samme for det generelle salget som er åpent for publikum, men inntil videre vil en billett med generell adgang koste 84,80 euro (inkludert et bestillingsgebyr på 4,80 euro). For barn under 12 år er billettprisen 37,10 euro (2,10 euro i bestillingsgebyr).

Fra hver billettsalgskonto kan du også kjøpe billett til en enkelt ledsager under dette eksklusive forhåndssalget for 2025 deltakere, men hver person du kjøper billett til (unntatt barn som er 12 år eller yngre på datoen for arrangementet), må ha sin egen registrerings-ID, som du kan få her, uavhengig av hvem som kjøper billetten.

Vi håper denne første guiden for kjøp av billetter til San Diego Comic-Con Málaga 2026 har ryddet opp i eventuelle tvilstilfeller, men du kan uansett finne en oppdatert FAQ-side på arrangementets offisielle nettside.

Som en forsmak kan vi i Gamereactor bekrefte at vi kommer til å delta på arrangementet igjen i 2026 for å gi deg førstehåndsdekning, ikke bare av live-action, inkludert foredrag, fan-arrangementer og overraskende opptredener, men også for å tilby deg dusinvis av eksklusive intervjuer med de viktigste gjestene. Følg med!

Er du klar til å dra tilbake til San Diego Comic-Con Málaga i 2026?