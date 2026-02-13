Hvis du på en eller annen måte savnet to av de beste RPG-ene de siste par årene, Clair Obscur: Expedition 33 og Metaphor: ReFantazio er sammen i en ny pakke

HQ

Ofte, når du ser på å kjøpe et par spill eller flere i en pakke, forventer du at de skal være fra samme franchise, utvikler, franchise eller kanskje til og med utgiver. Ta tak i alle Star Wars-spillene fra begynnelsen av 2000-tallet for en nostalgitripp, for eksempel. Nylig har imidlertid to spill som slo gjennom i henholdsvis 2024 og 2025, slått seg sammen for å gi spillerne muligheten til å spille dem.

Clair Obscur: Expedition 33 ReFantazio og Metaphor: ReFantazio er begge RPG-er, med fantasy-elementer, men bukken stopper sannsynligvis der for deres likheter. Det ene feide prisutdelinger i 2025, og det andre kjempet med Astro Bot om topplasseringene i seremoniene som fant sted i 2024. Nå er de paret sammen, og regissørene for begge spillene har uttalt seg om den nye Steam-pakken.

"Metafor: ReFantazio er et spill som er veldig inspirerende for oss," sier Clair Obscur: Expedition 33 regissør Guillaume Broche. "Det forteller en vakker historie i en helt ny verden som er mesterlig utformet. Den tar opp tunge temaer, men et av dem som vekker sterk gjenklang hos meg, er viktigheten av fantasi i alle aspekter av livet vårt. Skuespillerne er elskelige, og det turbaserte kampsystemet er et av de beste jeg har spilt. Nytenkningen av det tradisjonelle jobbsystemet gjennom Archetypes er fantastisk og åpner opp for så mange spillestiler som det er gøy å leke seg med. På toppen av det hele har spillet en av de mest karismatiske skurkene jeg noensinne har sett i et rollespill. Det er en stor ære å kunne samarbeide med Atlus om denne pakken, siden jeg har vært en fan av deres arbeid siden Shin Megami Tensei: Lucifer's Call (også kjent som Shin Megami Tensei III Nocturne for noen spillere)."

"Expedition 33 er et verk som formidler en dyp forståelse av og oppriktig dedikasjon til JRPG-sjangeren, og som er laget med stor omhu ned til de minste detaljer. Som en som også lager rollespill, synes jeg det er virkelig inspirerende", legger Metaphor til: ReFantazios kreative direktør Katsura Hashino. "Jeg er oppriktig glad for å se at rollespill i japansk stil blir født og omfavnet, ikke bare fra japanskbaserte studioer som vårt, men også andre steder i verden gjennom ulike kreative tilnærminger. Selv om de to titlene er forskjellige i sine verdener og overordnede retning, kan spillerne finne en felles ånd i hvordan vi hver for oss nærmer oss og uttrykker RPG-sjangeren. Jeg håper at denne pakken vil oppmuntre spillere til å oppleve begge titlene og nyte bredden av hva rollespill kan tilby."

Pakken tilbyr begge spillene med 10 % rabatt, men med tanke på at de begge er på salg på Steam akkurat nå, kan du få dem for rundt £50.