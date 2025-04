Hvis du trengte en moralsk unnskyldning for å kaste bort horder av demoner, her er den nye traileren for Doom: The Dark Ages

HQ

La oss innse det, historien er ikke det viktigste salgsargumentet for spillere å skynde seg inn i middelalderens pistolbevæpnede helvete i Doom: The Dark Ages den 15. mai, men det tar ikke bort det faktum at dagens generasjon id Software ønsket å legge til litt ekstra oomph til sitt ultravoldelige univers fullt av demoner å rive fra hverandre på noen virkelig fantasifulle måter.

Det ser ut til at Helvete er i ferd med å ta kontroll over et våpen som kan skape ubalanse og sette menneskeheten i fare, så de menneskelige overherrene tar den (tilsynelatende) vanskelige avgjørelsen om å slippe løs Doom Slayer, for å bringe litt av deres medisin til dette øde landet.

Igjen, ikke at premisset betyr så mye, men det er alltid flott å se og høre Doom: The Dark Ages, og enda mer med en 4K-trailer som studioet nettopp har gitt ut, som du kan se nedenfor. Gleder du deg til å spille Doom: The Dark Ages ennå? Ikke glem å sjekke ut våre grundige inntrykk av spillet.