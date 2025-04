Hvis du vil spille den opprinnelige versjonen av Sonic X Shadow Generations på Nintendo Switch 2, må du betale full pris igjen

HQ

Per i dag er det et solid utvalg av spill, både egne spill og Nintendo-partnerspill, til lanseringen av Nintendo Switch 2 den 5. juni. Selv om ikke alle er fornøyde med overgangen til det heldigitale formatet, med nedlastningskoder i esker, spillnøkkelkort og så videre, kan vi i det minste trøste oss med at noen av den nåværende konsollens beste hits som vil få forbedrede versjoner på etterfølgeren, bare må betale en liten avgift for å motta oppdateringen ut av esken, eller til og med vil være inkludert i det førsteklasses Nintendo Switch Online-abonnementet.

Men vi har også det motsatte tilfellet: spill som vil tvinge deg til å betale full pris en gang til hvis du vil spille tittelen med de tekniske forbedringene av moderne maskinvare. Dette er tilfelle med Sonic X Shadow Generations.

Nintendo Everything advarer om at Sega har gitt ut en uttalelse som informerer spillerne om at "Nintendo Switch-versjonen ikke kan oppgraderes til Nintendo Switch 2-versjonen". Årsaken til dette er uklar, og Sega uttaler at dette gjelder både basisspillet og DLC-innhold, som vil være begrenset per versjon.

Det avslører også at filstørrelsen på Sonic X Shadow Generations på Switch 2 er 24 GB, og at du heller ikke vil kunne ta med deg lagringsdataene dine mellom Sonic X Shadow Generations for Switch og Sonic X Shadow Generations for Switch 2.

Hva synes du om denne avgjørelsen, og har du planer om å spille Sonic X Shadow Generations på Nintendo Switch 2?