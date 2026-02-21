Hvis du virkelig har lite plass på maskinvaren, har moddere krympet Grand Theft Auto V til bare 2,5 GB

HQ

Spillfilene tar stadig mer plass i dag, og harddisken eller SSD-en din kan fort bli full. Det finnes mindre spill der ute, men mange store utgivelser nærmer seg nå 100 GB+, og Grand Theft Auto V er ett av dem.

Men takket være arbeidet til moddere som SynthPotato har oppdaget, er det nå mulig å "spille" spillet etter å ha brukt bare 2,5 GB plass. Vi sier spill med forsiktighet, da spillet egentlig er mer en low-poly demo enn den fullt fungerende tittelen du er vant til.

Oppdrag er fjernet, sammen med lydfiler, kart, grafikk og mer. Men som du kan se i Twitter/X-videoen nedenfor, fungerer det fortsatt. Michael går ut fra huset sitt, setter seg i low-poly-bilen sin og kjører nedover gatene i Los Santos. det er et imponerende stykke arbeid, men dessverre er det ikke tilgjengelig for nedlasting for allmennheten ennå.