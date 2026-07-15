Hvis Spania vinner VM på søndag, vil de også slå en imponerende fotballrekord

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Spania er i sin andre VM-finale etter den de vant i 2010, da de slo Frankrike 2–0, og skal møte England eller Argentina i finalen. Det blir en svært viktig kamp for Spania, som satser på å vinne sin andre stjerne, men kampen har også en annen betydning: hvis Spania vinner, vil de overgå Italia med den lengste ubeseirede rekken i internasjonal fotballhistorie.

Foreløpig har Spania vært ubeseiret i 37 kamper (28 seire, 9 uavgjorte) siden et 1–0-tap mot Colombia i en vennskapskamp 26. mars 2024 i London. Italia var også ubeseiret i 37 kamper mellom oktober 2018 og september 2021, året de vant EM. Hvis Spania vinner finalen, vil de utvide rekorden til 38… og samtidig vinne et VM.

Spania kan teoretisk sett også opprettholde den ubeseirede rekken og likevel ende opp med å tape VM, dersom kampen ender uavgjort etter ekstraomganger og de deretter taper på straffesparkkonkurranse: det var nettopp det som skjedde i finalen i UEFA Nations League i juni 2025, mot Portugal: de mistet tittelen og tapte kampen, men i statistikken regnes det likevel som uavgjort.