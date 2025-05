Hvor du kan se UEFA Conference League-finalen mellom Betis og Chelsea og alt du trenger å vite

HQ

UEFA Conference League er en veldig ung turnering, men den er i ferd med å bli et tredje nivå i det kontinentale klubbmesterskapet, noe som åpner for et større mangfold av lag i europeiske turneringer. I den fjerde utgaven av turneringen møter Real Betis, et spansk lag i mellomklassen som aldri har vært i en europeisk finale, et lag som har vunnet Champions League to ganger, Europa League to ganger og Premier League seks ganger, Chelsea.

Samtidig hadde finalen i Europa League de to dårligste finalistene i UEFAs mesterskapshistorie. Fotball er lunefull noen ganger. Men selv om Chelsea kan høres ut som en klar favoritt, har de prestert på samme måte som Betis: Chelsea endte på fjerdeplass med 68 poeng i Premier League - noe som sikrer plass i Champions League neste år - og Betis endte på sjetteplass med 60 poeng, noe som sikrer Europa League-plass neste år... med mindre de vinner finalen og kommer til Champions League.

Betis' siste del av sesongen har også vært spektakulær, med Antony som målscorer i nesten hver eneste kamp. Betis slo semifinalisten Fiorentina, mens Chelsea eliminerte Djurgårdens.

Slik ser du UEFA Conference League-finalen

UEFA Conference League-finalen spilles onsdag 28. mai kl. 20:00 BST, 21:00 CEST, på Wrocław Stadium i Wrocław, Polen.

Dette er en liste over kringkastere av UEFA Conference League i Europa, men du kan lese hele den verdensomspennende listen her.



Østerrike: Canal+



Belgia: RTBF RTBF, Telenet



Danmark Disney+



Finland Viaplay



Frankrike Canal+



Tyskland RTL



Hellas Antenna TV, Cosmote TV



Italia Sky



Nederland Ziggo Sport



Norge: Viaplay Viaplay



Polen Polsat



Portugal: Portugal: Sport TV



Irland Premier Sports



Spania: Movistar Movistar+



Sverige Disney+



Storbritannia TNT Sports



Som en påminnelse: I løpet av de fire årene turneringen har eksistert, har ingen lag vunnet den mer enn én gang: Roma i 2022, West Ham United i 2023 og Olympiakos i 2024. Vil Betis overraske Europa ved å vinne sin første interkontinentale tittel?