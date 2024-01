Hvor er Gamereactors anmeldelse av Suicide Squad: Kill the Justice League?

HQ

Nylig ble det rapportert av IGN at de ikke kommer til å produsere en anmeldelse av Suicide Squad: Kill the Justice League til spillets debut i morgen, når det blir tilgjengelig 72 timer tidligere for Deluxe Edition -eiere.

Dette betyr selvsagt at man ikke har fått tidlig tilgang til spillet, ettersom Warner Bros. ennå ikke har utstedt anmeldelseskoder til spillet. Vi kan bekrefte og underbygge denne rapporten, ettersom vi også må få tilgang til tittelen.

Dette betyr i sin tur at vår anmeldelse av spillet kommer senere enn forventet. Vi kommer til å spille i likhet med andre publikasjoner så snart den tidlige tilgangsperioden begynner, men vår anmeldelse vil ikke være tilgjengelig til morgendagens tidlige lansering.