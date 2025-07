Hvor har det blitt av hypen rundt Ghost of Yotei? Vi diskuterer dette i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Det er tid for en ny episode av The Gamereactor Show. Denne gangen retter vi oppmerksomheten mot Sucker Punchs oppfølger-RPG, Ghost of Yotei, som kommer i oktober, selv om det ikke føles slik. Vi sier dette fordi det virker som om interessen for spillet er ganske minimal for tiden, delvis på grunn av den uvanlige hype-kampanjen knyttet til prosjektet som til tider nesten ser ut til å feie det under teppet. Det er på grunn av dette at Alex og jeg spør hvor hypen for spillet har blitt av i den siste episoden av showet.

Men det er ikke alt, vi diskuterer også Superman og hva vi forventer av DC Universe -filmen i løpet av kinoløpet. Vi snakker om hvorvidt filmen vil kunne leve opp til de enorme forventningene, og hvordan den vil sette presedens for DCUs fremtid også.

Med alt dette og mer til, sørg for å sjekke ut den 60. episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller på din foretrukne podkastleverandør, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.