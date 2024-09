Hvor lang tid vil det ta å fullføre Dragon Age: The Veilguard?

HQ

Om litt over en måned er det tid for Dragon Age: The Veilguard, og BioWare har selvfølgelig gitt oss mange forhåndsvisninger og andre ting for å forberede oss på den eventuelle debuten. Noe mange lurer på er hvor mye spilletid vi kan forvente oss når det slippes, og nå har det spørsmålet blitt besvart av BioWare selv.

I et intervju med YouTube-skaperen NoRRza forteller en ikke navngitt utvikler hos BioWare, som nylig har spilt gjennom spillet, at det vil ta rundt 100 timer hvis du vil gjøre alt som er mulig, og rundt 40 timer hvis du velger å kun fokusere på hovedoppdraget.

Det er altså ikke fullt så stort som Dragon Age: Inquisition, som kan ta opp mot 150 timer å fullføre i sin helhet, men ligger nærmere Dragon Age: Origins i spilletid, som klokker inn på rundt 90 timer. Selvfølgelig kan også den tiden være ekstremt individuell som med det meste, men det er klart at det ikke vil være mangel på ting å gjøre i The Veilguard heller.