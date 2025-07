Hvor mye penger vil Lamine Yamal tjene med sin nye kontrakt i Barcelona?

HQ

Lamine Yamal signerte en ny kontrakt med FC Barcelona denne uken, rett etter at han fylte 18 år (og feiret det med en stor fest som skapte stor kontrovers og kan gi ham juridiske problemer ... og nå er han voksen). Men det å være voksen har også sine fordeler, blant annet ved å forhandle frem en bedre avtale som vil gjøre 18-åringen til en av de best betalte fotballspillerne i Barças tropp.

Klubben har naturlig nok ikke offentliggjort noen tall, men det rapporteres at lønnen hans vil mangedoble hans tidligere lønn... med ti. Som rapportert av La Razón, vil han tjene rundt 40 millioner euro per år, brutto. Det beløpet halveres etter skatt, så 20 millioner euro per år: 15 millioner som et fast beløp, og ytterligere 5 millioner i tillegg.

Totalt 1,66 millioner euro per måned. Eller 4500 euro hver time. Og da er ikke inntektene gjennom reklamekampanjer eller annen virksomhet han måtte ha utover den faste lønnen i fotballklubben medregnet. Og hvis noen skulle kjøpe ham, må de betale en utkjøpsklausul på 1 000 millioner euro...

Til sammenligning fikk han før den nye kontrakten betalt 1,67 millioner euro i året, noe som nå er nær det beløpet han får per måned.

Den gode nyheten for oss andre er at det spanske skatteetaten vil tjene rundt 20 millioner euro hvert år takket være Lamine Yamal.

Fra nå av, og i hvert fall frem til 2031, vil Lamine Yamal bære det ikoniske nummer 10 på trøya, som også Leo Messi, Ronaldinho, Maradona og nå sist Ansu Fati har båret. Hvor mange trofeer tror du han vil vinne i løpet av de neste seks årene?