I sin nyeste video forteller en VFX-fokusert YouTube-kanal om den virkelige størrelsen og omfanget av Minecraft. De forteller om hvordan en vannblokk i spillet ville veid et tonn i virkeligheten, og hvordan Steve hopper høyere enn Michael Jordan - uten å bøye knærne.

Det er et interessant klipp de har å by på, spesielt for de som er interessert i Minecraft, men noen fakta er virkelig vanskelige å forstå. Ikke gå glipp av det, du finner klippet nedenfor.