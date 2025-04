Hvordan ble Cyberpunk 2077: Phantom Liberty-konserten laget?

HQ

Det er mye enklere å få opp Cyberpunk 2077 nå enn det var ved lanseringen. CD Projekt Reds tittel har vært en reise med opp- og nedturer, nedturer i helvete og et historisk videospill-comeback. Etter alle oppdateringene er det et veldig hyggelig spill, og selv om det ble belyst blant feilene i de første versjonene, har det vært en lang vei for det polske selskapet.

For nesten to år siden ga de ut Phantom Liberty, deres eneste DLC, og det ble veldig godt mottatt av fansen. På DevGAMM i Gdańsk fikk vi snakke med Maria Mazur, oppdragsdesigner hos CD Projekt Red, om hvordan en av de mest spektakulære delene av spillet, konserten med Idris Elbas karakter, ble til. I foredraget "How to put on a secret concert in Night City" diskuterer hun noen av tilleggene til dette momentet i utvidelsen.

"Idris Elba er også DJ, og vi la til tre av låtene hans, men jeg ønsket også å legge til et eget DJ-sett for spillet", forklarte Maria Mazur. "Jeg var veldig begeistret for ideen. Men det var veldig sent i produksjonsplanen, og det var ikke noe budsjett igjen." Hun forklarte at det var en flott mulighet på grunn av eksklusiviteten i øyeblikket, fordi fansen sannsynligvis ikke ville kunne delta på en Idris Elba-økt.

Han forklarer også øyeblikket på festen, der vi ser hvordan vi spiller Idris Elba, som en slags metakarakter. "Jeg kunne ikke bruke det ekte ansiktet hans, fordi det ville vært rart hvis han var en hemmelig spion. Vi bruker en hjelm, det er som en Daft Punk-referanse." Han forklarte videre at låtene, med unntak av en av Idris Elba selv, er fra et polsk band, Private Press.

Dette er noen av temaene Maria snakket med oss om, men det er enda flere som du kan oppdage i det fullstendige intervjuet med undertekster nedenfor.