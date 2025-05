Hvordan nye kunstformer nærmer seg videospill

HQ

For vanlige folk kan kunst oppfattes som en svært eksklusiv disiplin, laget for folk med mye penger. I årenes løp har vi distansert oss fra en uttrykksform som angår oss alle. Tradisjonell kunst hjelper oss å tolke verden rundt oss, men alt er i endring, og nye disipliner er på vei inn. Elena Dimopoulou, kunstner innen nye medier og lisensiert Unreal Engine-instruktør, diskuterte sine erfaringer med virtuell virkelighet og mer tradisjonelle lærere på DevGAMM i Gdańsk.

"Da jeg tok graden min i 2019, underviste ikke universitetet mitt mye i virtual reality-teknologier", forteller Elena i Gamereactors eksklusive video. "Det var et ikke-obligatorisk fag, men jeg valgte det fordi jeg allerede hadde gått gjennom de andre fagene, og det var det eneste jeg hadde igjen. Det lærte meg hvordan man kunne vise andre hvordan det var inne i hjelmen, som om jeg var inne i hodet mitt."

Selv om noen mennesker ikke er vant til ny teknologi, og det kan være litt av et sjokk i begynnelsen. "Alle professorene på studiet mitt sa at det var djevelen, de ville ikke ha det på seg. De sa at ingen kom til å se kunstverket mitt, og så så jeg en gruppe på rundt 100 personer som kom for å se det."

Elena ville også gjerne snakke om sine siste erfaringer fra universitetet, der hun er i ferd med å avslutte en mastergrad i film og interaktive medier. "I løpet av årene har jeg sett at dataspill og film er en måte å vise folk følelsene sine på. Alle går på kino, alle går for å spille videospill. Men i Hellas er det i hvert fall ikke på agendaen å gå på kunstutstilling hver dag."

Som en del av DevGAMM arrangerte Unreal Engine-instruktøren en workshop om Fortnites Creative-modus<strong>, for å vise hvor enkelt det er å bruke for brukere fra hele verden, selv uten programmeringserfaring. " Vi laget et skrekkspill, der det var en fiende og du vandret rundt med en lommelykt," sier hun.

Hun er også en av ambassadørene for <strong>Women in Games og er involvert i ulike programmer for inkludering av grupper i dataspill. Hun fremmer også initiativer for å fremme kunst på skoler og i miljøer der det er vanskelig å få tilgang til kunst, for eksempel for personer med nevroavvik, så hvis du vil se hele intervjuet tekstet på ditt lokale språk, kan du se det nedenfor.