Hvorfor stopper ikke Premier League i julen som i de fleste andre europeiske land?

Forrige søndag, 22. desember, var årets siste kampdag for de fleste fotball-ligaene i Europa. LaLiga, Bundesliga eller Ligue 1 kommer ikke tilbake før i januar, i noen tilfeller ikke før om en måned, noe som gir tid til andre hjemlige konkurranser som cuper eller supercuper.

Italias Serie A er et unntak, med kampdag 18 fra 28. til 30. desember, og det er andre gang de har droppet vinterpausen. Men England tar det enda lenger, med to kamper nesten etter hverandre mellom 26. og 30. desember, og til og med en kamp mellom Brentford og Arsenal på nyttårsdagen.

Men hvor kommer tradisjonen med "festkamper" fra? Som Premier League har forklart, stammer den fra slutten av 1800-tallet, da Boxing Day (26. desember) ble utpekt som en offentlig fridag i England og Wales. På den tiden, da arbeiderklassen bodde i overfylte og kalde boliger, ble det å ha to dagers fri sett på som en mulighet til å tilbringe mer tid borte enn hjemme, altså det motsatte av i dag.

Da Football League ble opprettet i 1888, bestemte de seg for å utnytte denne ferien til å få med seg så mye fotball som mulig i løpet av juletiden. Det ble en tradisjon å dra på stadion for å se fotball.

Men etter hvert som hjemmene ble mer komfortable og varme, foretrakk folk å tilbringe høytiden sammen med familien hjemme. Det ble gammeldags å spille på julaften, og den siste fotballkampen som ble spilt 25. desember, var i 1965.

Etter hvert som tiden gikk ble det lagt mer vekt på spillernes rett til hvile, men for å holde fast ved tradisjonen med julefotball ble det innført en pause midt i sesongen, som siden 2020-sesongen har vært lagt til februar. En vinterpause som imidlertid har blitt droppet denne sesongen, til fordel for en lengre sommerpause.

Selv om England er et av de eneste landene der det spilles fotballkamper i juleperioden, finnes det likevel noen tiltak for å beskytte spillernes fysiske og mentale velvære, blant annet ved å legge om kampene slik at ingen klubber spiller to kamper med 60 timers mellomrom på noe tidspunkt mellom 21. desember og 5. januar, og ved å utelukke 25. og 28. desember samt 2. og 3. januar.