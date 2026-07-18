Hvorfor har Lando Norris fått en startplassstraff på 10 plasser i Belgias Grand Prix? Er det hans skyld?

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Den regjerende Formel 1-mesteren Lando Norris starter Belgias Grand Prix denne søndagen med en straff på 10 plasser på startgridden på grunn av en beslutning tatt av teamet hans, McLaren, for å løse de hyppige pålitelighetsproblemene med motorene deres denne sesongen – problemer som førte til at Norris ikke kunne starte i Kina, og som også skapte problemer i Japan og Monaco.

Ansvaret ligger imidlertid ikke egentlig hos McLaren, men hos Mercedes, leverandøren av McLaren-motorene som i det siste har sviktet oftere enn de burde (dette rammet for eksempel også Andrea Kimi Antonelli fra Mercedes’ eget team, som ikke klarte å fullføre løpet i Barcelona). McLaren, et av Mercedes’ kundeteam, står også overfor lignende problemer.

F1-reglene tillater kun tre elektroniske motorenheter per fører i løpet av en sesong, og Norris’ bil har allerede brukt opp tre. For å løse problemene har McLaren utstyrt bilen hans med en fjerde motorenhet denne helgen, vel vitende om på forhånd – og aksepterende – at dette ville medføre en startstraff på 10 plasser.

Det antas at McLaren valgte å montere denne fjerde elektroniske enheten på den belgiske banen fordi Spa-Francorchamps er en av de enkleste banene for forbikjøring, med mange lange strake strekninger og DRS-soner. Det var derfor det «minst onde» å ta straffen her i stedet for på en annen bane.