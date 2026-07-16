Formel 1-løpet i Belgia: Tider for kvalifiseringen og Grand Prix, og hvordan du kan se det direkte
Det belgiske Grand Prix har ikke noe sprintløp, så hovedløpet går av stabelen på søndag.
Formel 1s belgiske Grand Prix finner sted denne helgen på Spa-Francorchamps-banen, det første av to løp på rad før sommerpausen (etter Belgia følger Ungarn 26. juli og Nederland 23. august).
Sesongen er glødende: Andrea Kimi Antonelli ligger fortsatt i ledelsen, men bare med 25 poeng etter å ha gått poengløs i to av de tre siste løpene, noe som har gjort at George Russell og Lewis Hamilton har kommet farlig nær. Det britiske Grand Prix for to uker siden gjorde situasjonen enda mer komplisert med Charles Leclercs seier og nok en krasj av Max Verstappen, som nå tilsynelatende jobber med en overgang til McLaren...
Det belgiske F1-GP-et har ikke noe sprintløp for Formel 1 (det har F2 og F3), så hovedløpet går av stabelen søndag kl. 15 CEST, 14 BST.
Tidspunkter for Formel 1-GP i Belgia denne helgen:
Fredag 17. juli
- F1 FØRSTE TRENING – 12:30 BST / 13:30 CEST
- F2 ANDRE TRENING – 16:00 BST / 17:00 CEST
Lørdag 18. juli
- F2 TREDJE TRENING – 11:30 BST / 12:30 CEST
- KVALIFIKASJON – 15:00 BST / 16:00 CEST
Søndag 19. juli
- BELGIAS GRAND PRIX (44 runder) – 14:00 BST / 15:00 CEST
Slik ser du F1 live i Europa:
Her er en liste over TV-kanaler som sender Formel 1 i Europa, der du kan se det belgiske Grand Prix denne helgen:
- Østerrike: Sky, Servus TV, ORF
- Landene på Balkan (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport
- Belgia: PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Kroatia: RTL
- Kypros: OmegaTV
- Tsjekkia: Nova
- Danmark: TV3, Viaplay
- Finland: Viaplay
- Frankrike: Canal+
- Tyskland: Sky, RTL
- Hellas: ANT1
- Ungarn: M4 MTVA
- Italia: Sky
- Nederland: Viaplay
- Norge: V sport 1, Viaplay
- Polen: Eleven Sports
- Portugal: DAZN
- Spania: DAZN
- Sverige: Viaplay
- Tyrkia: beIN Sports
- Ukraina: Setanta Ukraine
- Storbritannia og Irland: Sky Sports, Channel 4 (høydepunkter)