Formel 1-løpet i Belgia: Tider for kvalifiseringen og Grand Prix, og hvordan du kan se det direkte

HQ

Formel 1s belgiske Grand Prix finner sted denne helgen på Spa-Francorchamps-banen, det første av to løp på rad før sommerpausen (etter Belgia følger Ungarn 26. juli og Nederland 23. august).

Sesongen er glødende: Andrea Kimi Antonelli ligger fortsatt i ledelsen, men bare med 25 poeng etter å ha gått poengløs i to av de tre siste løpene, noe som har gjort at George Russell og Lewis Hamilton har kommet farlig nær. Det britiske Grand Prix for to uker siden gjorde situasjonen enda mer komplisert med Charles Leclercs seier og nok en krasj av Max Verstappen, som nå tilsynelatende jobber med en overgang til McLaren...

Det belgiske F1-GP-et har ikke noe sprintløp for Formel 1 (det har F2 og F3), så hovedløpet går av stabelen søndag kl. 15 CEST, 14 BST.

Tidspunkter for Formel 1-GP i Belgia denne helgen:

Fredag 17. juli



F1 FØRSTE TRENING – 12:30 BST / 13:30 CEST



F2 ANDRE TRENING – 16:00 BST / 17:00 CEST



Lørdag 18. juli



F2 TREDJE TRENING – 11:30 BST / 12:30 CEST



KVALIFIKASJON – 15:00 BST / 16:00 CEST



Søndag 19. juli



BELGIAS GRAND PRIX (44 runder) – 14:00 BST / 15:00 CEST



Slik ser du F1 live i Europa:

Her er en liste over TV-kanaler som sender Formel 1 i Europa, der du kan se det belgiske Grand Prix denne helgen:



Østerrike: Sky, Servus TV, ORF



Landene på Balkan (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport



Belgia: PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Kroatia: RTL



Kypros: OmegaTV



Tsjekkia: Nova



Danmark: TV3, Viaplay



Finland: Viaplay



Frankrike: Canal+



Tyskland: Sky, RTL



Hellas: ANT1



Ungarn: M4 MTVA



Italia: Sky



Nederland: Viaplay



Norge: V sport 1, Viaplay



Polen: Eleven Sports



Portugal: DAZN



Spania: DAZN



Sverige: Viaplay



Tyrkia: beIN Sports



Ukraina: Setanta Ukraine



Storbritannia og Irland: Sky Sports, Channel 4 (høydepunkter)

