Hvorfor heter Mario Kart World ikke Mario Kart 9?

Det er en grunn til at Mario Kart World ikke heter Mario Kart 9. Til tross for den ofte typiske navnekonvensjonen for serien, ønsket Nintendo å gå utover det vanlige med dette spillet, og derfor bestemte de seg for å forsake en nummerert tilnærming og i stedet satse på et mer uortodoks navn i likhet med tidligere mer betydningsfulle sprang i serien.

I en Ask the Developer-artikkel forklarte produsent Kosuke Yabuki begrunnelsen for å gi spillet tittelen 'World'. Han sa i sin helhet: "Hvis ideen bare hadde vært å legge til flere baner, så tror jeg vi ville ha kalt det Mario Kart 9.

"Men det var ikke vår tilnærming denne gangen. Vi ønsket å ta serien til neste nivå. Så vi bestemte oss for å droppe nummereringen denne gangen og gå med en helt ny tittel, Mario Kart World. Så vi hadde allerede lagt til "Mario Kart World" i konseptgrafikken fra de tidlige stadiene av utviklingen."

Han gikk et skritt videre og la til "I tidligere Mario Kart-spill gikk man videre til neste bane når man var ferdig med en bane. Men jeg tenkte at med moderne teknologi var det fullt mulig å få til en sømløs overgang mellom banene og realisere en enkelt, enorm verden. Så med dette i tankene satte vi oss fore å skape en ny type Mario Kart.... Og det var da alle problemene begynte."

Teamet forklarer videre at ideen om å videreutvikle serien i stedet for bare å legge til eller justere det etablerte gameplayet, kom fra en tankegang om at de allerede hadde oppnådd alt som var mulig å oppnå i de tidligere Mario Kart -spillene. Faktisk formulerte planleggingsteamets leder Shintaro Jikumaru det på en ganske tydelig måte.

"Jeg følte også at vi med Mario Kart 8 Deluxe hadde perfeksjonert formelen for et Mario Kart-spill der hver bane spilles separat. På den måten følte jeg at et Mario Kart-spill der du spiller i en sammenkoblet verden også ville være givende fra utviklerens perspektiv. Men fra et spillerperspektiv kan det noen ganger føles ekstra skuffende når en oppfølger endrer for mange ting. Så som involvert i spillutvikling følte jeg at vår første utfordring var å finne ut hvordan vi kunne legge til nye elementer og samtidig gjøre det tilfredsstillende for dem som har spilt tidligere Mario Kart-spill."

Så ikke utelukk at vi går tilbake til en nummerert navnekonvensjon, kanskje for Mario Kart 10 eller X senere, for da trenger kanskje ikke serien et stort sprang fremover når det gjelder ideer og konsepter, og det vil være greit med bare nye baner og funksjoner.