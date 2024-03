Hvorfor sammenligne Helldivers II med Halo?

HQ

Helldivers II har blitt utrolig populært og er Sonys desidert største hit på Steam. Spillet er også tilgjengelig på PlayStation 5, men ikke på Xbox, noe som ikke er så overraskende med tanke på at det utgis av Sony Interactive Entertainment.

Som med de fleste konsolleksklusive titler har dette endt med at de sinteste konsollkrigerne har blitt enda sintere på hverandre (hovedsakelig PlayStation- og Xbox-fans) og forsøkt å håne det konkurrerende formatet. Men da en bruker la ut et innlegg på X der han hevdet at Helldivers II er bedre enn Halo, grep Johan Pilestedt, kreativ leder og administrerende direktør i Arrowhead Game Studios, inn og spurte "Hvorfor sammenligne? Bare la spillerne elske og glede seg over begge deler, enten eller ingen av delene."

Vi har sett flere ledere fra PlayStation og Xbox (og deres utviklere) oppføre seg som voksne mennesker i løpet av det siste tiåret, men ikke alle ser ut til å ha forstått det. Eller som Pilestedt uttrykker det: "Vi trenger mer medfølelse og samhold i verden, og mindre rivalisering."