Hvorfor spille The Elder Scrolls Online i 2021?

Etter sju år i spillernes hender, viser The Elder Scrolls Online ingen tegn til å slutte å produsere episk innhold, og prøver å være en av tiårets MMO-giganter.

Onlinerollespillet fortsetter å utvide i 2021 med forbedrede utgaver på PS5 og Xbox Series og et nytt kapittel basert på Oblivion, en av seriens mest populære utflukter. Det har nå 18 millioner spillere totalt, og vi føler at det er mer tilgjengelig enn noensinne for de som enda ikke har tatt steget.

Med dets seneste kapittel "Blackwood" ute på PC, og snart på konsollene, tar vi en kikk på The Elder Scrolls Onlines nåværende status i videoen nedenfor:

Du ser på Annonser

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.