Hvorfor var Pep Guardiola sint på Crystal Palaces keeper etter FA-cupfinalen?

HQ

Pep Guardiola og Manchester City gikk glipp av sjansen til å avslutte den tragiske sesongen på en positiv måte: å vinne FA-cupen mot Crystal Palace. I teorien burde City være favoritter med tanke på sin historie (dette er deres tredje finale på rad i verdens eldste fotballturnering, mens det mye mer ydmyke Crystal Palace aldri hadde vunnet den. Men slik skulle det ikke bli: 79 % ballbesittelse og 23 skudd var ikke nok til å finne nettmaskene, og Eberechi Ezes mål i første omgang var nok til at laget fra Sør-London kunne løfte det største trofeet i klubbens 120 år lange historie.

Mange eksperter kaller allerede dette for "underdoggenes år", ettersom Liverpool også ble slått ut av Newcastle i EFL Cup. Det mest omtalte aspektet ved kampen var imidlertid kontroversen rundt en handling av Dean Henderson.

Henderson ble helten i kampen, stoppet alle forsøk ... og overlevde et rødt kort i det 23. minutt, som senere ble annullert av VAR, for håndball utenfor straffefeltet. Pundits som Wayne Rooney mente at det burde ha vært rødt kort, men VAR reddet Henderson. En avgjørelse som kunne ha endret sluttresultatet av kampen drastisk.

Pep Guardiola nektet senere å håndhilse på Henderson, i et øyeblikk som ble fanget opp av kameraene. Keeperen, som tidligere spilte i Manchester United, forklarte at Guardiola kan ha blitt sint fordi han kastet bort tid. Han forsvarte seg med at dommeren hadde lagt til ti minutter på overtid, men Guardiola var ikke med på det.

Hendersen var også hovedpersonen da han reddet straffen til Omar Marmoush, en straffe som Erling Haaland nektet å gi, til stor vantro for Man City-fansen, som nå krever en totalrenovering av laget.