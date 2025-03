"Selv Liverpool kan tape fotballkamper": Arne Slot forklarer hvorfor laget deres tapte for Newcastle i EFL Cup-finalen

HQ

Etter å ha vært ubeseiret denne sesongen (kun ett tap i Premier League, samt eliminering fra FA-cupen), gikk Liverpool på to tap på rad i forrige uke: tirsdag mot Paris Saint-Germain i Champions League, og søndag mot Newcastle i Carabao Cup-finalen. Det var to store, nesten sammenhengende slag mot et av Europas sterkeste lag, så hvordan forklarer Arne Slot det?

"Denne kampen ble akkurat slik de ønsket at den skulle være: en kamp med mange luftdueller. Og hvis vi spiller 10 ganger en kamp med fotball gjennom luften mot dem, vinner de sannsynligvis ni ganger fordi de er et sterkere lag gjennom luften enn oss". Begge målene til Newcastle (Burn og Isak) var headingmål.

I motsetning til på tirsdag, hvor Slot forsvarte seg med at Liverpool var bedre enn PSG og fortjente seieren, innrømmer han her at Newcastle spilte bedre, eller i det minste etter sine styrker. "Du kan dømme et lag hvis de er slitne og presser. Men det var ingenting å presse på, for de spilte over vårt press".

Dan Burns mål som overrasket Slot: "99 av 100 ganger vil dette aldri føre til mål"

Om Newcastles første mål av Dan Burn forklarer han at "<social>Jeg har aldri i mitt liv sett en spiller fra så lang avstand headet en ball med så stor kraft inn i det lengste hjørnet</social>", et spill som 99 av 100 ganger aldri vil føre til mål. "Så all ære til ham, jeg tror han er en av de få spillerne som kan score et mål fra den distansen med hodet".

Liverpools trener legger til at han er sikker på at utmattelse, mentalt eller fysisk, fra tirsdagens kamp ikke hadde noe med kampen mot Newcastle å gjøre, og slår fast det åpenbare, "selv Liverpool kan tape fotballkamper", og det er det som kan skje når man går langt i turneringer: "motstanden du møter blir sterkere og sterkere".