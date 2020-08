Du ser på Annonser

Etter den gigantiske utgivelsen av PlayerUnknown's Battlegrounds var en rekke utviklere og utgivere raske med å hive seg på den nye Battle Royale-trenden for å få sin del av kaka. Selv om det ikke alltid er nøkkelen til suksess har en rekke vellykkede prosjekter blitt gitt ut, og fortsetter å lykkes. Fra Apex Legends, til Fortnite, til Elysium og til Call of Duty: Warzone.

Som tidligere nevnt er det ikke uansett alltid strategisk lurt å falle hodestups inn i en ny trend skapt av andre, og det finnes flere eksempler på nærmest flaue forsøk som The Culling 2, Radical Heights, H1Z1 og til og med Firestorm i Battlefield V til en viss grad.

Så når markedet virker overfylt med spillbare Battle Royale opplevelser kommer Ubisoft med Hyper Scape, og de håper selvsagt i likhet med Apex og Warzone at det er akkurat nok rom for enda en aktør på markedet som kan fylle på med oppdateringer, mikrotransaksjoner og det ene Battle Pass-et etter det andre. Er Hyper Scape bra nok til å stille seg på samme rekke som de andre? Vel, la oss finne ut akkurat det.

Ved første øyekast virker det som Hyper Scape gir meg akkurat det jeg forventer av en suksessfull Battle Royale-utgivelse, nemlig en ny vinkel på en allerede velbrukt og velkjent formel. På samme måte som hos alle de andre blir jeg riktignok sluppet ut i en åpen verden uten mye å slåss med mens jeg og laget mitt må kjempe oss gjennom områder som blir mindre og mindre for å avgjøre en vinner, men det er mobiliteten og vertikaliteten som skiller dette spillet fra resten.

Hyper Scape er nemlig neste versjon av internett, eller internett 2.0 om du vil, i spilluniverset. Menneskerasen er degradert til å leve i giftige urbane slumstrøk, undertrykt og begrenset til Mega Cities i år 2054, og den eneste måten å flykte fra det grå tomrommet på er via Prisma Technologies' bemerkelsesverdige oppfinnelse - Hyper Scape, som presenterer seg selv som den digitale byen Neo Arcadia.

Eller...hvorfor bryr jeg meg egentlig om å oppsummere dette? Det er kort og godt Ready Player One. Se for deg en direkte, og rimelig skamløs, kopi av Ernest Kline sin ikoniske science fiction-novelle så er du der. Med det sagt er det tydelig at Hyper Scape insisterer på at de har mer de skulle sagt enn konkurrentene i samme sjanger. Det virker også som om Ubisoft kommer til å bygge videre på dette spennende premisset gjennom eventer og historiefortellende utvidelser, og det må jeg si virker interessant. Her må jeg gi honnør til Ubisoft som ikke har nøyet seg med Apex/Overwatch sin løsning med å introdusere helter som slåss av grunner du ikke vil forstå med mindre du dykker dypt inn i tegneserier og slik. Som en ren Wade Owen Watts logger jeg inn for å unnslippe min meningsløse eksistens, og her er hovedsysselen Crown Rush Battle Royale. 100 spillere som slåss for tronen i den digitale byen. Bra enn så lenge.

Alt er uansett ikke bare bra, langt derifra, men la oss starte med det som er bra. Hyper Scape satser på vertikalitet mer enn noe annet. Neo Arcadia består av glitrende gater som ser fantastisk ut fra oven, og det blir raskt klart at det er på hustakene ting skjer som øyer i et dødelig plattformspill. Så la oss se litt nærmere på Neo Arcadia.

Byen er som sagt vakker, og de forskjellige områdene er tydelig markert idet jeg kommer inn fra den digitale stratosfæren, og det er her jeg oppgraderer utstyret mitt og ferdighetene mine. I det vide og det hele er det visuelle konseptet om å slåss i en stor europeisk hovedstads gater bra, og det er en av de beste arenaene for sjangeren. Som så ofte før i denne sjangeren blir dessverre det visuelle og strukturelle mer generisk når jeg begynner å utforske og samle utstyr innendørs fremfor utendørs. Bortsett fra de nevnte høyrisiko-områdene er det i bunn og grunn én type bygninger i spillet som består av rom som alle er udekorerte. Enda verre er det at en av ti bygninger, kanskje også mindre, i Neo Arcadia ikke lar seg utforske på innsiden, og jeg må lete etter de orange vindus- og dør-karmene som markerer at det er noe å hente innendørs. Det hele virker halvhjertet, og på dette punktet kunne Ubisoft like gjerne slengt alt av loot på gaten for å fjerne alt av innvendig utforskning.

Med det sagt skjer det meste i Hyper Space utendørs uansett, og spesielt på takene hvor det skjer mye morsomt i form av et lynraskt kampsystem som vi ikke opplever hos konkurrentene. Ved bruk av dobbelhopp, nøye plasserte markiser, små platåer og balkonger settes vertikaliteten i fokus. Å stadig være i bevegelse både horisontalt og vertikalt er nøkkelen til suksess her, og selv om kontrollene kan virke noe ujevne, spesielt med kontroller, kan det virke som Ubisoft er inne på noe. Når alt kommer til alt føles dessverre Hyper Scape verre å spille enn det ser ut som. Da mener jeg at både nøyaktigheten på kontrollene av spilleren min, samt hvorvidt spillet klarer å bestemme seg for at det skal være en viss form for tyngdekraft i spillet eller om alt skal være lett som fjær.

Det samme må sies om selve våpnene. Det er et godt utvalg av våpen, og de fungerer til sitt bruk på hver sine måte, men det er liksom ikke nok følelse i de til å være effektiv mot motstanderne mine. Kuler kan fly og treffe motstanderen min om jeg bruker den minigunaktige Hexfire, Mammoth-hagla eller den ganske kule Skybreaker, men det hele føles for lett og litt for lite gledesløst for at jeg skal føle at jeg skader motstanderen min nevneverdig.

Siden vi snakker om våpnene ender ikke problemene der. Her er det i utgangspunktet ikke noe tilleggsutstyr, så her gjelder det å finne samme modell av våpenet jeg allerede har for å oppgradere det til neste nivå og legger til modifikasjoner. Jeg blir rimelig ustoppelig dersom jeg skulle klare å oppgradere våpenet nok. Det er ikke akkurat måten å invitere spillere til å utforske så mye om man må samle samme våpen 4-5 ganger for å oppgradere. Har jeg funnet samme våpen to ganger er jeg nærmest bundet til å holde meg til det våpenet. Det er ikke så fleksibelt som i Apex Legends, og det er ikke så uforutsigbart som i Warzone. Det hjelper ikke akkurat på at våpnene bare henger løst i lufta uten noen form for animasjon når jeg plukker de opp heller. Har jeg hastverk, som ofte er tilfellet, er det også vanskelig å se forskjell på våpnene, og du vet du har driti på draget når det du tror er en SMG viser seg å være ei hagle.

Det er tydelig at Hyper Scape ønsker å være nytenkende, og det er når det virkelig omfavner disse innovasjonene at spillet er på sitt beste. Først og fremst er det nye Echo-systemet en brilliant idé fra start til slutt. Når jeg dør i Hyper Scape får jeg nemlig muligheten til å bevege meg fritt rundt på kartet som et Echo, og jeg kan markere motstanderne for medspillerne mine. Klarer de å drepe en av disse dukker det opp en gjenopplivningspunkt du må komme deg til for å få en ny sjanse. Slik får jeg en mening i spillet selv om jeg dør, og andre spill kan virkelig lære av dette. Samtidig henter Hyper Scape inspirasjon fra noe så merkelig som Radical Heights ettersom det ikke er en fastsatt sirkel som minsker og tvinger meg inn mot en del av kartet, men heller sektorer som blir lukket konstant. Dette oppmuntrer til flere sporadiske skuddvekslinger i forskjellige deler av Neo Arcadia, og samtidig er animasjonene som viser at sektorer faller bort ganske bra. Poeng for det.

Så har du Hacks, som er spillets svar på Apex Legends' karakterenes evner. I stedet for å være låst til en spesiell klasse kan jeg samle Hacks gjennom spillverdenen som gir meg spesielle evner. Jeg kan være utstyrt med to evner samtidig, og disse kan begge bli byttet ut etter eget valg eller oppgraderes på samme måte som resten av utstyret. Det er et ganske bredt spekter, og å bruke disse er essensielt for å lykkes. Noen av disse er stilige og effektive, som for eksempel muligheten til å forandre meg selv til en sprettball for å komme meg unna skuddvekslinger, mens andre er mindre nyvinnende og mer forventet. Den ene Hacken gir blant annet usynlighet uten at det gir meg noen andre begrensninger. Det er heller ingen måte for motstanderen min å kontre min usynlighet. Det er mange muligheter med Hack-systemet, og det blir lett å forstå ved å spille litt. Om lagene er gode nok ser det mindre ut som en skuddutveksling, og mer ut som en fremtidsrettet Harry Potter-duell.

Alt i alt fremprovoserer Hack-systemet mer aggressiv spilling, og det samme gjør tempoet i spillet. Disse systemene er derimot aktivt undergravet gjennom noen merkelige aspekter ellers. For eksempel får jeg automatisk tilbake helse etter å ha unngått skade i noen sekunder, så det gis også rom for å være defensiv. Spillet har ingen form for rustning eller annen beskyttelse som forsvinner permanent, og i kombinasjon med usynlighets-hacken kan noen kamper ta altfor lang tid ettersom spillere fra forskjellige lag konstant trekker seg tilbake for å helbrede seg. Samtidig heter Battle Royale-delen i spillet "Crown Rush", og nøkkelordet her er "Crown" ettersom jeg ikke trenger å være siste overlevende for å vinne. Jeg kan enten eliminere alle motstandere for å vinne eller få tak i kronen som dukker opp mot slutten av kampen og beskytte denne i 45 sekunder. Utallige ganger har lagt brukt en taktikk som består av å gjemme seg, samle opp oppgraderte Hacks og våpen før de helt til slutt løpet rundt med kronen uten å i det hele tatt skade et annet lag. Det er ikke helt Battle Royale, er det vel?

Hyper Scape har med andre ord mange problemer, men flesteparten av disse er mulig å fikse på lang sikt, og potensialet er absolutt der. I det brede og det hele er jeg fristet til å kalle Ubisofts forsøk på Battle Royale både innovativt og til tider spennende. Samtidig må jeg gjøre det klinkende klart at noen av problemene som er med spillet er såpass essensielle at det trekker fra for mye av det totale inntrykket. Ujevne kontroller, merkelig balansering, kjedelig interiør og merkelig loot-system holder spillet tilbake. Hyper Scape er derimot gratis, så jeg vil anbefale å prøve det. Jeg for min del går tilbake til Apex Legends.