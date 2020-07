Hyper Scape er det mest sette spillet på Twitch

Du ser på Annonser

I går meldte Ubisoft seg også inn i Battle Royale-sjangeren da de annonserte Hyper Scape. Et Battle Royale-spill som finner sted i en digital fremtidsverden hvor det, som det alltid gjør i BR-spill, gjelder å være den siste overlevende spilleren, eller laget.

Hyper Scape er angivelig fokusert på Twitch-mediet, da det blir beskrevet som "the first battle royale built exclusively for Twitch" (via VGC). Og det hele ble også satt i gang på streaming-plattformen, hvor en gruppe streamere hadde fått eksklusiv adgang til spillets betautgave. Om du følger med på disse streamene på Twitch kan du være heldig å få tilgang til spillet selv. Om nettopp den muligheten er årsaken til den store populariteten vet vi ikke, men faktum er i hvert fall at Hyper Scape nå er det mest sette spillet på Twitch med et seertall på nesten 500.000.

Den åpne betaen skal angivelig starte den 12. juli. Inntil da kan du lese våre førsteinntrykk av Hyper Scape her.