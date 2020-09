Hyrule Warriors: Age of Calamity viser gameplay på Tokyo Game Show

Du ser på Annonser

Nylig overrasket Nintendo ved å slippe en trailer til et Zelda-spill, men det var ikke The Legend of Zelda: Breath of the Wild II, men et nytt Hyrule Warriors som foregår i Breath of the Wild-universet.

Spillet har fått tittelen Hyrule Warriors: Age of Calamity, som viser de tragiske hendelsene 100 år før handlingen i Breath of the Wild. Nå rapporterer Gematsu at Nintendo har booket en fremvisning av spillet på Tokyo Game Show lørdag 26. september klokken 14, og da får vi se mer av spillet i aksjon.