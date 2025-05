Hyrule Warriors: Age of Imprisonment vil kjøre med høyere bildefrekvens på Nintendo Switch 2

Da den store Nintendo Switch 2 Direct kom i april, dreide en av de største og få faktisk nye avsløringene seg om Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, det neste kapittelet i musuo-serien, som også fungerer som et narrativt mellomspill mellom The Legend of Zelda: Breath of the Wild og Tears of the Kingdom.

Spillet lanseres eksklusivt på Switch 2 på en ubestemt dato i løpet av vinteren, det vil si enten sent i 2025 eller tidlig i 2026, og som en del av Creator's Voice-serien har det blitt delt en ny video som utforsker tittelen.

I denne videoen får vi noen få biter av informasjon om spillet, inkludert at det vil servere flere fiender enn det som var mulig på forhånd, samt muligheten til å kombinere gjenstander og til og med å slå seg sammen med allierte. Dette vil resultere i mega 1 vs. 1000 kamper som skal kjøre jevnere enn noen gang på Switch 2.

I videoen nevnes det spesifikt at spillet trengte Switch 2 for å kunne kjøre med høyere bildefrekvens og dermed levere jevnere spill enn det som var til stede på forhånd. Hvor mye høyere bildefrekvensen vil bli, er ennå ikke kunngjort, men med tanke på de lave nivåene som originalen og Age of Calamity ofte traff, er ikke lista spesielt høy.

For mer på Age of Imprisonment, sjekk ut Creator's Voice-videoen nedenfor.