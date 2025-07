Hyrule Warriors: Age of Imprisonment viser frem mer gameplay

HQ

Da Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ble avslørt tidligere i år, ble det sett på som en av lanseringstitlene for 2025 for Nintendo Switch 2, som selv om det ikke hadde en fast dato, ble det sagt at det skulle lanseres vinteren 2025. Nå er det uklart om dette vil være tilfelle.

Vi sier dette fordi på Nintendo Partner Direct som nylig ble avsluttet, fikk vi se en ny titt på den kommende musuo-tittelen, om enn uten å lære noe mer om når den kommer.

Vi vet at spillet kommer om vinteren som planlagt, men nå har referansen til lanseringsvinduet mistenkelig nok ikke 2025 noe sted i nærheten av det, noe som tyder på at det nå kan være en debut tidlig i 2026.

Uansett hva som ender opp med å skje, er de to viktigste tingene å merke seg at det er mer spill å se på, og at vi fortsatt ikke har noen anelse om når lanseringen vil være. Sjekk ut den siste traileren nedenfor.