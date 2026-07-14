I dagens GR Live skal vi kose oss med « D-topia

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I D-topias fremtid trenger vi ikke engang å bekymre oss for å være lykkelige, eller hva som får oss til å smile, siden alt bestemmes av en algoritme. Hvis det høres ut som om det også kan skjule uhyggelige hemmeligheter, skal vi ikke røpe noe, men du bør kanskje bli med på turen når vi dykker ned i « D-topia i dagens GR Live.

I «The Utopia Project», et anlegg som maksimerer menneskelig komfort, spiller vi som en «Residential Facilitator» – en robotbeboer som hjelper mennesker og maskiner med å gå gjennom dagen med et smil om munnen. Det er et rolig eventyr, komplett med noen tallgåter samt en valgbasert fortelling.

Hvis dette høres ut som noe for deg, må du huske å hoppe innom GR Live-hjemmesiden når vi går live kl. 16:00 BST/17:00 CEST. Du kan også følge med på strømmen på våre sider på YouTube, Facebook og Twitch. I mellomtiden kan du holde utkikk etter anmeldelsen vår, som kommer før lanseringen senere i dag.