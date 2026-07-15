I dagens GR Live skal vi spille « Denshattack!

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I dag er dagen da vi endelig får snurre, gjøre triks og grinde på togvogner i en anime-inspirert versjon av et dystopisk Tokyo. Ja, dagen er kommet for Undercoders å lansere « Denshattack!, og for å markere anledningen skal vi sjekke ut det spektakulære og actionfylte indieprosjektet via GR Live.

Fra kl. 16:00 BST/17:00 CEST, som vanlig, skal jeg være programleder og spille gjennom den første timen av Denshattack! – alt på GR Live-hjemmesiden. Husk å stikke innom for å få en smak av actionen, samtidig som spillet blir tilgjengelig over hele verden.