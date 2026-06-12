I ukens episode av The Gamereactor Show ser vi tilbake på Nintendo Direct-sendingen

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I dag er vi tilbake med vårt vanlige program, da Alex og jeg er tilbake med en ny episode av The Gamereactor Show. I den 95. episoden av podcasten holder vi oss til nylige hendelser og temaer og bygger videre på vår 94. episode, der vi så på Summer Game Fest og Xbox Games Showcase, og nå fokuserer vi på den nylige Nintendo Direct.

Vi snakker om hva vi likte og mislikte ved showet, og også hva slags presedens det setter for fremtiden til Nintendo og Switch 2-plattformen. Vi sammenligner også Direct med de andre nylige showene og vurderer hvordan det står seg i forhold til årets «Ikke-E3»-periode.

Sjekk ut den nye episoden av showet nedenfor, eller på din foretrukne podcast-leverandør, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.