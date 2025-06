I juli kan du se Thunderbolts* hjemmefra

HQ

Når The Fantastic Four: First Steps har premiere i slutten av juli, lurer du kanskje på om du kan få med deg alt på Marvel Cinematic Universe før filmen kommer på kino. Den gode nyheten er at det vil du, ettersom Marvel Studios og Disney nå har bekreftet de offisielle digitale og Blu-ray-premieredatoene for Thunderbolts*.

Filmen kommer først som et digitalt tilbud 1. juli, og vil bli fulgt av en Blu-ray-utgave 29. juli. Det er ikke noe ord om Disney + premieredato ennå, men vanligvis pleier dette å skje i tråd med eller rundt den tiden den fysiske utgaven også kommer, så kanskje i slutten av juli.

Hvis du ikke har sett actionfilmen, som noen kanskje også omtaler som The New Avengers, kan du likevel ta den igjen snart. Husk å lese vår strålende anmeldelse av Thunderbolts* her.