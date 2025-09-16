Ice Cube forsvarer årets verste film: War of the Worlds

Vi her på Gamereactor anser Amazon Prime Videos tolkning av H.G. Wells' litterære klassiker med Ice Cube i hovedrollen for å være årets desidert verste film så langt, og jeg har personlig vanskelig for å se hvordan noe skal kunne toppe War of the Worlds når det gjelder ren, rå, konsentrert styggedom resten av året.

Hovedrolleinnehaveren Ice Cube har sett alle de lave seertallene, alle kuttene, og valgte å fremheve det faktum at filmen ble tatt opp med webkamera, under Covid-lockdown for snart fem år siden da han snakket med streameren Kai Cenat:

"Dette er en film jeg gjorde i 2020 under pandemien, for fem år siden. Vi spilte den inn på 15 dager, og det var under pandemien. Regissøren var ikke der, og ingen av skuespillerne var der. Dette var den eneste måten vi kunne spille inn filmen på. Det er pandemitid. Derfor er det bare dataskjermen. Men hvis noe skulle gå galt, ville alle bare ha skjermen sin å se på."

