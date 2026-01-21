Gamereactor

War of the Worlds (Amazon Prime)

Ice Cubes War of the Worlds og Snow White leder Razzie-nominasjonene

De verste filmene i 2025 får sin (u)heder på Razzies.

Prisutdelingssesongen er så godt som over oss. Vi har allerede hatt Golden Globes, og mens vi ser mot de offisielle Oscar-nominasjonene, har vi også fått en fersk liste over nominerte fra en annen seremoni som skiller seg ut fra de andre ved å kåre de verste filmene i et gitt år. Det stemmer, Razzies er rett rundt hjørnet.

HQ

I følge The Hollywood Reporter ser nominasjonene i år ut til å være et kappløp mellom Ice Cubes War of the Worlds-filmatisering på Amazon Prime, og Snøhvit-rebooten med Rachel Zegler og Gal Gadot i hovedrollene. De er begge nominert for dårligste film, Cube selv er nominert for dårligste skuespiller, mens de "kunstige dvergene" i Snøhvit-filmen har en nominasjon for dårligste birolle.

Filmene er også nominert for verste nyinnspilling, verste filmkombinasjon, verste regissør og dårligste manus. I klassen for verste film finner vi også Hurry Up Tomorrow (med The Weeknd i hovedrollen), Star Trek: Section 31 og The Electric State. Hvis du vil ha hele nominasjonslisten, og se hvor 2025-bomber som Tron: Ares og The Alto Knights havnet, kan du sjekke den ut nedenfor :

Dårligste film



  • The Electric State

  • Skynd deg i morgen

  • Disneys Snøhvit (2025)

  • Star Trek: Section 31

  • War Of The Worlds (2025)

Dårligste skuespiller



  • Dave Bautista / I de fortapte land

  • Ice Cube / War Of The Worlds

  • Scott Eastwood / Alarum

  • Jared Leto / Tron: Ares

  • Abel "The Weeknd" Tesfaye / Hurry Up Tomorrow

Dårligste skuespillerinne



  • Ariana DeBose / Love Hurts

  • Milla Jovovich / I de tapte land

  • Natalie Portman / Ungdommens fontene

  • Rebel Wilson / Bride Hard

  • Michelle Yeoh / Star Trek: Section 31

Verste nyinnspilling / Rip-Off / Oppfølger



  • Jeg vet hva du gjorde i fjor sommer (2025)

  • Fem netter på Freddy's 2

  • Smurfene (2025)

  • Snøhvit (2025)

  • War Of The Worlds (2025)

Dårligste kvinnelige birolle



  • Anna Chlumsky / Bride Hard

  • Ema Horvath / The Strangers: Kapittel 2

  • Scarlet Rose Stallone / Gunslingers

  • Kacey Rohl / Star Trek: Section 31

  • Isis Valverde / Alarum

Dårligste mannlige birolle



  • Alle de syv kunstige dvergene / Snøhvit (2025)

  • Nicolas Cage / Gunslingers

  • Stephen Dorff / Bride Hard

  • Greg Kinnear / Off The Grid

  • Sylvester Stallone / Alarum

Dårligste filmkombinasjon



  • Alle de syv dvergene / Snøhvit (2025)

  • James Corden & Rihanna / Smurfene (2025)

  • Ice Cube og hans zoomkamera / War Of The Worlds (2025)

  • Robert DeNiro & Robert DeNiro (som Frank & Vito) / The Alto Knights

  • The Weeknd & hans kolossale ego / Hurry Up Tomorrow

Dårligste regissør



  • Rich Lee / War of The Worlds (2025)

  • Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Section 31

  • Russo-brødrene / The Electric State

  • Trey Edward Shults / Skynd deg i morgen

  • Marc Webb / Snøhvit (2025)

Dårligste manus



  • The Electric State / Manus av Christopher Markus og Stephen McFeely. Etter den illustrerte romanen av Simon Stalenhag.

  • Hurry Up Tomorrow / Manus av Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim

  • Snow White (2025) / Manus av Erin Cressida Wilson og en rekke andre som det er for mange til å nevne. Inspirert av det opprinnelige eventyret av brødrene Grimm.

  • Star Trek: Section 31 / Manus av Craig Sweeny med originalt historiekonsept utviklet av Bo Yeon Kim & Erika Lippoldt

  • War Of The Worlds (2025) / Manus og historie av Kenny Golde og manus av Marc Hyman, som adapterer (eller ødelegger) den klassiske romanen av H.G. Wells.

