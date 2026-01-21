Ice Cubes War of the Worlds og Snow White leder Razzie-nominasjonene
De verste filmene i 2025 får sin (u)heder på Razzies.
Prisutdelingssesongen er så godt som over oss. Vi har allerede hatt Golden Globes, og mens vi ser mot de offisielle Oscar-nominasjonene, har vi også fått en fersk liste over nominerte fra en annen seremoni som skiller seg ut fra de andre ved å kåre de verste filmene i et gitt år. Det stemmer, Razzies er rett rundt hjørnet.
I følge The Hollywood Reporter ser nominasjonene i år ut til å være et kappløp mellom Ice Cubes War of the Worlds-filmatisering på Amazon Prime, og Snøhvit-rebooten med Rachel Zegler og Gal Gadot i hovedrollene. De er begge nominert for dårligste film, Cube selv er nominert for dårligste skuespiller, mens de "kunstige dvergene" i Snøhvit-filmen har en nominasjon for dårligste birolle.
Filmene er også nominert for verste nyinnspilling, verste filmkombinasjon, verste regissør og dårligste manus. I klassen for verste film finner vi også Hurry Up Tomorrow (med The Weeknd i hovedrollen), Star Trek: Section 31 og The Electric State. Hvis du vil ha hele nominasjonslisten, og se hvor 2025-bomber som Tron: Ares og The Alto Knights havnet, kan du sjekke den ut nedenfor :
Dårligste film
- The Electric State
- Skynd deg i morgen
- Disneys Snøhvit (2025)
- Star Trek: Section 31
- War Of The Worlds (2025)
Dårligste skuespiller
- Dave Bautista / I de fortapte land
- Ice Cube / War Of The Worlds
- Scott Eastwood / Alarum
- Jared Leto / Tron: Ares
- Abel "The Weeknd" Tesfaye / Hurry Up Tomorrow
Dårligste skuespillerinne
- Ariana DeBose / Love Hurts
- Milla Jovovich / I de tapte land
- Natalie Portman / Ungdommens fontene
- Rebel Wilson / Bride Hard
- Michelle Yeoh / Star Trek: Section 31
Verste nyinnspilling / Rip-Off / Oppfølger
- Jeg vet hva du gjorde i fjor sommer (2025)
- Fem netter på Freddy's 2
- Smurfene (2025)
- Snøhvit (2025)
- War Of The Worlds (2025)
Dårligste kvinnelige birolle
- Anna Chlumsky / Bride Hard
- Ema Horvath / The Strangers: Kapittel 2
- Scarlet Rose Stallone / Gunslingers
- Kacey Rohl / Star Trek: Section 31
- Isis Valverde / Alarum
Dårligste mannlige birolle
- Alle de syv kunstige dvergene / Snøhvit (2025)
- Nicolas Cage / Gunslingers
- Stephen Dorff / Bride Hard
- Greg Kinnear / Off The Grid
- Sylvester Stallone / Alarum
Dårligste filmkombinasjon
- Alle de syv dvergene / Snøhvit (2025)
- James Corden & Rihanna / Smurfene (2025)
- Ice Cube og hans zoomkamera / War Of The Worlds (2025)
- Robert DeNiro & Robert DeNiro (som Frank & Vito) / The Alto Knights
- The Weeknd & hans kolossale ego / Hurry Up Tomorrow
Dårligste regissør
- Rich Lee / War of The Worlds (2025)
- Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Section 31
- Russo-brødrene / The Electric State
- Trey Edward Shults / Skynd deg i morgen
- Marc Webb / Snøhvit (2025)
Dårligste manus
- The Electric State / Manus av Christopher Markus og Stephen McFeely. Etter den illustrerte romanen av Simon Stalenhag.
- Hurry Up Tomorrow / Manus av Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim
- Snow White (2025) / Manus av Erin Cressida Wilson og en rekke andre som det er for mange til å nevne. Inspirert av det opprinnelige eventyret av brødrene Grimm.
- Star Trek: Section 31 / Manus av Craig Sweeny med originalt historiekonsept utviklet av Bo Yeon Kim & Erika Lippoldt
- War Of The Worlds (2025) / Manus og historie av Kenny Golde og manus av Marc Hyman, som adapterer (eller ødelegger) den klassiske romanen av H.G. Wells.