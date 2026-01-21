Ice Cubes War of the Worlds og Snow White leder Razzie-nominasjonene

Prisutdelingssesongen er så godt som over oss. Vi har allerede hatt Golden Globes, og mens vi ser mot de offisielle Oscar-nominasjonene, har vi også fått en fersk liste over nominerte fra en annen seremoni som skiller seg ut fra de andre ved å kåre de verste filmene i et gitt år. Det stemmer, Razzies er rett rundt hjørnet.

HQ

I følge The Hollywood Reporter ser nominasjonene i år ut til å være et kappløp mellom Ice Cubes War of the Worlds-filmatisering på Amazon Prime, og Snøhvit-rebooten med Rachel Zegler og Gal Gadot i hovedrollene. De er begge nominert for dårligste film, Cube selv er nominert for dårligste skuespiller, mens de "kunstige dvergene" i Snøhvit-filmen har en nominasjon for dårligste birolle.

Filmene er også nominert for verste nyinnspilling, verste filmkombinasjon, verste regissør og dårligste manus. I klassen for verste film finner vi også Hurry Up Tomorrow (med The Weeknd i hovedrollen), Star Trek: Section 31 og The Electric State. Hvis du vil ha hele nominasjonslisten, og se hvor 2025-bomber som Tron: Ares og The Alto Knights havnet, kan du sjekke den ut nedenfor :

Dårligste film



The Electric State



Skynd deg i morgen



Disneys Snøhvit (2025)



Star Trek: Section 31



War Of The Worlds (2025)



Dårligste skuespiller



Dave Bautista / I de fortapte land



Ice Cube / War Of The Worlds



Scott Eastwood / Alarum



Jared Leto / Tron: Ares



Abel "The Weeknd" Tesfaye / Hurry Up Tomorrow



Dårligste skuespillerinne



Ariana DeBose / Love Hurts



Milla Jovovich / I de tapte land



Natalie Portman / Ungdommens fontene



Rebel Wilson / Bride Hard



Michelle Yeoh / Star Trek: Section 31



Verste nyinnspilling / Rip-Off / Oppfølger



Jeg vet hva du gjorde i fjor sommer (2025)



Fem netter på Freddy's 2



Smurfene (2025)



Snøhvit (2025)



War Of The Worlds (2025)



Dårligste kvinnelige birolle



Anna Chlumsky / Bride Hard



Ema Horvath / The Strangers: Kapittel 2



Scarlet Rose Stallone / Gunslingers



Kacey Rohl / Star Trek: Section 31



Isis Valverde / Alarum



Dårligste mannlige birolle



Alle de syv kunstige dvergene / Snøhvit (2025)



Nicolas Cage / Gunslingers



Stephen Dorff / Bride Hard



Greg Kinnear / Off The Grid



Sylvester Stallone / Alarum



Dårligste filmkombinasjon



Alle de syv dvergene / Snøhvit (2025)



James Corden & Rihanna / Smurfene (2025)



Ice Cube og hans zoomkamera / War Of The Worlds (2025)



Robert DeNiro & Robert DeNiro (som Frank & Vito) / The Alto Knights



The Weeknd & hans kolossale ego / Hurry Up Tomorrow



Dårligste regissør



Rich Lee / War of The Worlds (2025)



Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Section 31



Russo-brødrene / The Electric State



Trey Edward Shults / Skynd deg i morgen



Marc Webb / Snøhvit (2025)



Dårligste manus