Idris Elba har veldig lyst til å lage en Cyberpunk 2077-film med Keanu Reeves

HQ

Sonic the Hedgehog 3 har snart premiere, og i den forbindelse er det mange som vil benytte anledningen til å snakke med skuespillerne, ikke minst Idris Elba (Knuckles) og Keanu Reeves (Shadow), som også jobbet sammen i Cyberpunk 2077.

Screen Rant fikk sjansen til å intervjue førstnevnte, og lurte på om han kunne tenke seg å jobbe med Reeves igjen i en Cyberpunk 2077-film. Og det viste seg å være noe Elba mer enn gjerne vil gjøre :

"Å, det er et flott spørsmål. Jeg tror at hvis noen film kunne gjøre en live-action-versjon, så kunne det være [ Cyberpunk 2077 ], og jeg tror at hans rollefigur og min rollefigur sammen ville være "Whoa". Så la oss gjøre det til virkelighet."

Ved nærmere ettertanke føles det som om Cyberpunk 2077 kunne blitt en veldig bra film, men inntil videre må vi nøye oss med den suverene anime-serien Cyberpunk: Edgerunners hvis trangen til å se på universet i stedet for å spille spillet melder seg.