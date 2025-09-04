Idris Elba og Rebecca Ferguson leder en stjernespekket rollebesetning i Netflix' A House of Dynamite

I oktober utvider Netflix porteføljen sin med et spennende politisk drama som utforsker hvordan USA håndterer det å bli utsatt for et enkeltstående missil som ikke kan tilskrives noen. Premisset for filmen dreier seg om hvordan nasjonen tilpasser seg trusselen og forsøker å finne ut hvem som står bak rakettoppskytingen, og hvordan man skal reagere på en slik krigserklæring.

Filmen er kjent som A House of Dynamite, og kommer fra regissør Kathryn Bigelow (tidligere kjent for The Hurt Locker og Zero Dark Thirty), og filmen har en absolutt stjernespekket rollebesetning med blant andre Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris, Gabriel Basso, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee og Jason Clarke.

Så langt har Netflix hatt premiere på en teaser-trailer for filmen, som du kan se nedenfor, men vi kan forvente en mer komplett trailer snart, ettersom den har premiere om mindre enn en måned. Først kommer den på kino, nærmere bestemt 3. oktober for britiske kinoer, før den får global kinopremiere 10. oktober, og så kommer den til slutt også til Netflix 24. oktober.

Kommer du til å sjekke ut A House of Dynamite?