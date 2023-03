ID@Xbox har bidratt til å bringe over 3000 indie-spill til Xbox de siste 10 årene

HQ

Microsofts indie-publiseringsprogram, [email protected], har bidratt til å bringe utallige indie-titler til Xbox-konsoller helt siden etableringen, men hvor mange? For å markere programmets tiårsjubileum har Microsoft delt noen detaljer om denne saken.

Det har blitt annonsert at [email protected] har bidratt til å bringe over 3,000 indie-spill til Xbox-konsoller gjennom årene, og at Microsoft har investert mer enn 4 milliarder dollar i å hjelpe utviklere med å oppnå denne bragden.

Men at programmet har vært en enorm suksess betyr det ikke at Microsoft og Xbox vil bremse ned i nærmeste fremtid, for nå avslører Xbox en ny prosess som vil hjelpe indieutviklere til å sende inn spillet sitt for å bli vurdert for Game Pass og også for å få tilbakemeldinger fra beslutningstakere hos Xbox om konseptene de deler.

Dette kommer også på toppen av det nylig avdukede [email protected] Developer Acceleration Program, som vil se etter ytterligere økonomisk støtte indieutviklere med å portere prosjektene sine til konsoller og mer. Det kan du lese mer om her.