ID@Xbox Showcase er tilbake 28. oktober med søkelys på nye indietitler

HQ

Selv om det kan være gøy å sette tennene i et enormt dyrt AAA-spill med årelange, endeløse DLC-abonnementer å kaste penger etter, er det likevel noe spesielt med å få tak i et genialt indiespill som flytter grenser og byr på noe vi aldri har sett før.

Hvis du liker indies like mye som vi gjør, har vi noen spennende nyheter for deg. Microsoft har annonsert en ny runde med ID@Xbox Showcase, som vil finne sted 28. oktober kl. 19:00 (CEST). Her kan vi se frem til 50 minutter med trailere, gameplay og mer fra "utgivere og utviklere, inkludert Raw Fury, Serenity Forge, Skybound Games, Thunder Lotus Games og mange flere."

Du vil kunne følge strømmen på de vanlige plattformene som Facebook, TikTok, Twitch og YouTube. Vi får nok grunn til å komme tilbake til dette etter hvert som flere detaljer blir avslørt, men forhåpentligvis har vi en spillfest for kjennere å se frem til.