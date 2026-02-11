IEM Atlanta 2026: De 37 deltakende lagene er bekreftet

HQ

Det er fortsatt noen måneder unna før vi retter oppmerksomheten mot IEM Atlanta, ettersom den nordamerikanske Counter-Strike 2 -turneringen ikke begynner før 11. mai. ESL får imidlertid et hopp på planene for arrangementet, ettersom nå hele listen over inviterte lag er lagt ut.

Totalt er 37 lag bekreftet for turneringen, men mange er sådd inn i de forskjellige fasene av handlingen. For det første vil det være en Global Closed Qualifier som reduserer 16 lag ned til to som går videre til hovedarrangementet, og dette er på toppen av en Americas Closed Qualifier som vil avgjøre det 16. laget i hovedarrangementet. 13 lag er også direkte invitert til hovedarrangementet, derav det totale antallet på 37 lag.

Når det gjelder de inviterte vaktlistene, kan du se hvordan hver enkelt har blitt plassert inn nedenfor.

Hovedarrangementets lag:



NRG



Legacy



Team Vitality



Natus Vincere



FaZe Clan



Team Liquid



B8



Astralis



GamerLegion



FUT Esports



PaiN Gaming



M80



BC.game Esports



Global Closed Qualifier Team #1



Global Closed Qualifier Team #2



Americas Closed Qualifier Team #1



Globale lukkede kvalifiseringslag:



BetBoom-laget



EyeBallers



Fnatic



Sinners Esports



Alliance



K27 Esports



Inner Circle



CyberShore Esports



ENCE



Tricked Esports



Team Nemesis



Johnny Speeds



OG Esports



Nuclear Tigeres



Basement Boys



Bet-M 33



Americas Closed Qualifier-lag: