IEM Atlanta 2026: De 37 deltakende lagene er bekreftet
Mange vil bare konkurrere i hovedarrangementet, men vi kjenner også de lukkede kvalifiseringslagene også.
Det er fortsatt noen måneder unna før vi retter oppmerksomheten mot IEM Atlanta, ettersom den nordamerikanske Counter-Strike 2 -turneringen ikke begynner før 11. mai. ESL får imidlertid et hopp på planene for arrangementet, ettersom nå hele listen over inviterte lag er lagt ut.
Totalt er 37 lag bekreftet for turneringen, men mange er sådd inn i de forskjellige fasene av handlingen. For det første vil det være en Global Closed Qualifier som reduserer 16 lag ned til to som går videre til hovedarrangementet, og dette er på toppen av en Americas Closed Qualifier som vil avgjøre det 16. laget i hovedarrangementet. 13 lag er også direkte invitert til hovedarrangementet, derav det totale antallet på 37 lag.
Når det gjelder de inviterte vaktlistene, kan du se hvordan hver enkelt har blitt plassert inn nedenfor.
Hovedarrangementets lag:
- NRG
- Legacy
- Team Vitality
- Natus Vincere
- FaZe Clan
- Team Liquid
- B8
- Astralis
- GamerLegion
- FUT Esports
- PaiN Gaming
- M80
- BC.game Esports
- Global Closed Qualifier Team #1
- Global Closed Qualifier Team #2
- Americas Closed Qualifier Team #1
Globale lukkede kvalifiseringslag:
- BetBoom-laget
- EyeBallers
- Fnatic
- Sinners Esports
- Alliance
- K27 Esports
- Inner Circle
- CyberShore Esports
- ENCE
- Tricked Esports
- Team Nemesis
- Johnny Speeds
- OG Esports
- Nuclear Tigeres
- Basement Boys
- Bet-M 33
Americas Closed Qualifier-lag:
- Passion US
- VOCA
- RAVE
- Sjef
- Wildcard
- Team Mouse
- Sports Bet Expert
- Fisher College