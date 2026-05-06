      IEM Atlanta 2026: Gruppespillet er nå klart

      Den neste store Counter-Strike 2 -turneringen starter 11. mars.

      Neste uke begynner den neste store Counter-Strike 2 -turneringen, da 16 av de beste lagene fra hele verden reiser til Atlanta i USA for å konkurrere i Intel Extreme Masters Atlanta-turneringen. Den første spilledagen er planlagt til 11. mai, og turneringen varer i rundt en uke og avsluttes 17. mai, og den offisielle braketten for gruppespillet er nå klar.

      Ved hjelp av et dobbelt eliminasjonsformat vil forutsetningen for gruppespillet være å redusere de 16 kvalifiserte lagene til bare seks sluttspilltropper, noe som betyr at 10 lag ikke vil komme videre etter denne fasen av handlingen. Sluttspillstroppene vil bli bestemt av de som når den øvre bracket-finalen i sine respektive grupper (med de respektive gruppevinnerne som får byes i første runde i sluttspillet) og også det eneste laget per gruppe som overlever eliminasjonsbraketten.

      Gruppene og de første kampene i gruppespillet kan sees nedenfor.

      Gruppe A Øvre brakett Kvartfinaler:


      • Team Vitality vs. BC.Game Esports

      • B8 vs. BetBoom Team

      • PaiN Gaming vs. FaZe Clan

      • NRG vs. FUT Esports

      Gruppe B Øvre brakett kvartfinaler:


      • Natus Vincere vs. Passion UA

      • Sinners Esports vs. GamerLegion

      • Legacy vs. M80

      • Team Liquid vs. Astralis

      Med alle disse kampene i tankene, hva forventer du av IEM Atlanta? Vil noe lag være i stand til å stoppe Team Vitality i dette arrangementet?

